Buscar vivienda en tiempos de internet

De acuerdo con las cifras registradas por Coordenada Urbana, los primeros 4 meses del 2018, la ventas de vivienda nueva alcanzó las 42.052 unidades, lo que representa un 11% más que en el trimestre inmediatamente anterior (octubre-diciembre de 2017), cuando las ventas llegaron a 37.877 unidades, lo que evidencia una vez más, que los colombianos están optando por comprar casa propia. Sin embargo, el tiempo de búsqueda puede tardar entre 6 a 9 meses.

No cabe duda que tanto construcción como comercialización están caminando bajo la misma visión, pues la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), seccional Bogotá, espera que este año, aumente también la construcción de vivienda en al menos 2.388 unidades; lo que significaría una proyección en la construcción de 55.912 viviendas frente a las 53.524 del año 2017 entre Bogotá y Cundinamarca, pero es necesario brindar soluciones a los clientes para que dicho proceso no le quite el tiempo de la recreación en la busqueda de vivienda.



Justamente para responder a esta necesidad, nació LoQueNecesito.co, una empresa digital que le facilita la vida del comprador ya que le brinda asesoria, información y apoyo en todo el proceso de adquisición de viviendas desde la presentación de la ofertas hasta la negociación.



LoQueNecesito.co no es una plataforma de clasificados ni una inmobiliaria, es una canal de asesoria y apoyo en la búsqueda y la negociación, el proceso es de la siguiente manera: primero el cliente expone qué necesita y en qué condiciones, luego la aplicación identifica los inmuebles con esas características, después la app comienza a negociar con los aliados que se han seleccionado para llegar a una negociación, tras este proceso el cliente es notificado a ver si la opción que se le presenta es la que realmente se ajusta a sus sueño y finalmente el proceso se cierra con la aceptación del cliente y la negociación final.



Cabe anotar que LoQueNecesito.co cuenta con una herramienta de validación de los inmuebles, con el fin de generar ambiente de seguridad y mitigar los riesgos de compra.



Los compradores no deben pagar, mientras que los vendedores con negocios efectivos pagan una comisión muy baja, por efectividad; así mismo tienen la posibilidad de subir un número ilimitado de inmuebles, y tienen la oportunidad de acceder a un mapa de concentración de la demanda, entre otros beneficios.



La plataforma se divide en dos: LQN Finder y LQN Sales, dirigidos, la primera a los compradores y la segunda a vendedores. Para ambos se generan valores agregados, disminuyen costos, y se hace acompañamiento hasta el cierre del negocio.