¿Sabe cuál es la diferencia entre ser transexual y ser transgénero?

Casi dos décadas han pasado desde que el siglo XXI empezó a correr, y solo hasta hace dos semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó de su lista de enfermedades mentales a la transexualidad, aunque lo deja dentro del capítulo de desorden de comportamiento sexual.



Con esto, se quita la idea de que se puede tratar o curar a una persona que perciba un desajuste entre su identidad de género y su sexo biológico real. Las justificaciones que debían dar no solo constituían discriminación sino también una agresión a su libre desarrollo.

El hecho de que la OMS la excluya de las enfermedades mentales es un paso gigante para esta población, porque ya no es necesario un diagnóstico psicológico o un dictamen psiquiátrico de disforia de género, y menos una orden de un juez al sistema de salud para iniciar su transición. Es decir que ya no tendrán que argumentar un desorden mental para iniciar los procedimientos médicos para un cambio quirúrgico de sexo si así lo quieren.



Además, casi toda la evidencia científica apunta a que la angustia, el sufrimiento o la depresión de quienes soy trans no se debe a su identidad sino a la presión social o el rechazo que pueden sentir sobre ellos.

Lorena y Hugo, dos personas en transiciones diferentes, estuvieron en Degeneradas hablando sobre las implicaciones de la decisión de la OMS, sobre la construcción que han hecho de sí mismos desde que descubrieron que querían otro cuerpo y la diferencia, poco conocida, entra transgénero y transexual.



También contaron cuáles son las necesidades que aún tiene la comunidad LGBTI, y especialmente la población trans, una de las más violentadas con unos 180 casos de homicidio.

Según un informe publicado por la organización Colombia Diversa, desde 2013 y hasta enero de 2018, se registraron 465 homicidios de personas LGBTI. De estos, al menos 148 son motivados por el rechazo orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.



Para escuchar y descargar este y otros episodios del podcast usted puede ingresar el día y la hora que quiera a http://www.eltiempo.com/podcast/degeneradas o en la plataforma Spreaker.



Además, puede comentar los episodios en redes sociales con el hashtag #Degeneradas.



EL TIEMPO