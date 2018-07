Soy feminista y me gusta el ‘perreo intenso’

Es mujer. Como casi cada día, su jornada ha incluido una serie de discusiones sobre la igualdad, el machismo, la diferencia salarial o incluso sobre por qué en su trabajo solo los hombres mandan.



No se necesita ser una feminista radical para “cazar” estas peleas. Basta con salir de casa y toparse con un señor en la calle que le diga alguna estupidez o la acose por el largo de su falda. O, quizás, encontrar ejemplos de cómo los hombres siguen ganando más por el mismo empleo.

Pero su día acaba de terminar y quiere dejar todo atrás. Entonces, hace lo que la mayoría: se hunde en el mundo de sus audífonos. De fondo escucha a todo volumen:

"Qué rico lo mueve

Así, repítelo, par de veces

Frente a frente, baby, ya está con fuego

Ponte, vente, que en esto nunca pierdo

Viendo como con tu cuerpo conecto

Toma, disfrútalo, quémalo lento

Ella es una bandolera

Me dijo que estaba soltera

Y ahora resulta ser que en su casa la esperan"

O también:



"Me gusta como mueve ese ram pam pam

Mi mente maquineando en un plan plan plan

Si me deja, en esa curva le doy pam pam

Cuál es tu receta no sé, esta pa' comerte bien

Me gusta como mueve ese ram pam pam

Mi mente maquineando en un plan plan plan

Si me deja, en esa curva le doy pam pam

Tu belleza retumba, las otras pa' la tumba

Tienes el toque, toque, toque

Perdóname, te lo tenía que decir"

¿Ser feminista, defender los derechos de las mujeres e ir en contra de todo tipo de violencia es contradictorio si te gusta el reggaetón?



Varias corrientes han intentado explicar este tema, pero la respuesta más acertada a esta cuestión la dio en 2014, la escritora estadounidense Roxane Gay en su libro Mala Feminista. En el texto, que fue el best seller del diario The New York Times ese año, Gay aseguraba que no siempre cumplía con los requisitos de la perfección del movimiento feminista.



“Debo hacer una confesión: cuando conduzco al trabajo, escucho música rap pandillera a todo volumen, aunque la letra degrada a la mujer y me ofende profundamente. Hay una canción que dice que lo hagas hasta que la “concha” te duela. Piensen en ello. Estoy completamente mortificada por mis gustos musicales. Además, odio trabajar con maquinaria pesada, el rosado es mi color favorito y disfruto las revistas de moda, veo comedias románticas… parece que soy una mala feminista”, dijo Gay en una charla TED realizada en 2015.

Claro, el reggaetón ha sido un género preponderantemente masculino, machista y misógino y la mayoría de sus canciones objetiviza a la mujer. Pero qué es lo peor de sus letras, ¿qué las quiera llevar a la cama? Otros géneros lo han hecho también y sus letras apuntas incluso a querer matarlas.



Y otro punto más. Quizás el hecho de poder bailar sola y mover el cuerpo como se quiera, podría hacer del reggaetón un baile que empodera a la mujer. La discusión está abierta.



Además, las mujeres han empezado a ser parte más activa de ese tipo de música. Personajes como Becky G, la colombiana Karol G o la brasilera Anitta, han seguido el camino que abrió Ivy Queen, una de las más cotizadas en este género. Sus letras no corresponden solo al desamor sino también a necesidades sexuales de las mujeres.



Algunas de las canciones más famosas de estas artistas son un coro explícito sobre la sexualidad femenina de la que poco se hablaba.



“Lo hago para que las personas se acostumbren a escuchar esto de la boca de una mujer. Cuando un hombre lo hace, a nadie le importa y no pasa nada. Pero cuando es una mujer es una cosa asustadora, y quiero que eso se acabe. Si los hombres pueden decirlo, nosotras también. Por eso, me gusta provocar debate con lo que hago”, afirma Anitta.



Sobre este tema hablamos con Gelo Arango, cantante de música urbana y quien hace la voz de Yeimy Montoya en la novela La Reina del Flow, y con Silvia Suárez Páez, periodista, feminista y amante del reggaetón.

(I-D) Silvia Suárez Páez, periodista, feminista y amante del reggaetón; y Gelo Arango, cantante de música urbana y quien hace la voz de Yeimy Montoya en la novela La Reina del Flow. Foto: Cindy Morales / EL TIEMPO

