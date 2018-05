¿Y si descubriéramos la cuota afro que todos tenemos en la sangre?

31 de mayo 2018 , 10:48 a.m.

31 de mayo 2018 , 10:48 a.m.

Existe un experimento muy popular en internet en el que examinan la sangre de ciertas personas. Lo denominan como “un viaje del ADN” porque con él le cuentan, a quienes se someten al test, qué tanto porcentaje de ciertas culturas está presente en su sangre.

Los resultados son increíbles no solo por la experiencia de conocer su pasado, sino porque previo al examen, esas mismas personas hablan de no encajar con cierto tipo de culturas, de no ser muy amigo de alguien de determinado país, incluso de odio hacia puntos particulares del mundo. La conclusión se da por sí misma: un mundo abierto, que rechace la xenofobia, las

fronteras, el racismo, empieza por reconocer que hay algo del otro que vive en usted.

Y justamente ese experimento podría trasladarse a Colombia y dar una lección enorme: todos tenemos alguna cuota afro en nuestra sangre.



Este podcast es una forma de conmemorar el día de la afrocolombianidad, pero también de celebrar una etnia que ha marcado de manera profunda muchas partes de nuestra cultura. El baile, la gastronomía, la estética, la medicina, la moda, la oralidad, han sido manifestaciones forjadas por la comunidad afrodescendiente.



Sobre este tema hablaron Angélica Castillo, creadora de Miss Balanta, una marca de turbantes modernos; Malle Beleño, empresaria que le apuesta a la comercialización de productos para esteticidades ignoradas, y Mabel Lara, periodista y presentadora de noticias.

Todas pusieron sobre la mesa las conquistas, las necesidades y los recelos de esta comunidad, que poco a poco ha logrado ese lugar social que siempre le perteneció.



También dialogaron sobre la estética afro, cómo derribaron sus propios patrones de belleza, cuál es el poderoso significado de su pelo y, sobre todo, qué podemos hacer las mujeres para impulsar y visibilizar, aún más, a esta comunidad.



Si quiere saber más sobre este tema, no olvide que puede escuchar y descargar este podcast cuando quiera, mientras va al trabajo, en la casa, en la ruta hacia su trabajo en http://www.eltiempo.com/podcast/degeneradas o en la plataforma Spreaker.



Además, puede comentar los episodios en redes sociales con el hashtag #Degeneradas.



EL TIEMPO