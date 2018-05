En defensa de todas las madres… y también de las no madres

Hace poco publicaron un mensaje en Twitter que habla mucho de la realidad de las mujeres. Decía algo como que si los hombres fueran quienes debieran abortar, el aborto estaría hace mucho tiempo legalizado.

El mundo femenino ha tenido que dar razón una y otra vez de sus luchas, de sus metas y de sus decisiones. A veces no basta con decir no o no quiero porque siempre habrá alguien del otro lado juzgando esa respuesta.



Para no ir más lejos, no hay una decisión más propia que la de ser o no madre. Traer un hijo al mundo cambia de manera tajante todo en la mujer; su cuerpo, su manera de ver el mundo, su trabajo, todo.

Todos alguna vez han señalado a la mujer que decidió ser mamá o la que dice que nunca los tendrá FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, con bastante constancia se enfrentan a preguntas como: “¿y para cuándo los bebés?” “Se te está haciendo tarde para hacerte mamá”, “¿para qué ser mamá vieja?”, “cuando encuentras al amor de tu vida cambiarás de opinión y querrás tener bebés”.



Si su decisión fue tenerlos, las preguntas no paran: “¿para cuándo la parejita?”, “tienes que recuperar tu físico rápido”, “¿vas a dejar a tus hijos para irte a trabajar?”, “¿no vas a trabajar más?”.

Todos alguna vez han señalado a la mujer que decidió ser mamá o la que dice que nunca los tendrá. Por eso en este programa, hablan dos mujeres que tomaron decisiones diferentes que las cambiaron para siempre. Pero sobre todo, este episodio tratará de promover la tolerancia hacia ambos mundos.



Valeria Calderón, abogada especializada en educación sexual y reproductiva, educadora prenatal, experta en temas de lactancia, bloggera y mamá de tres hijos; y Juliette Alarcón, enfermera profesional y quien se practicó la cirugía de ligadura de trompas cuando tenía 22 años, cuentan sus experiencias.



Desde orillas opuestas, ambas comparten sus expectativas, sueños, angustias, desacuerdos e incluso las similitudes en la forma de su concepción de vida.



Para escuchar y descargar este y otros episodios del podcast usted puede ingresar el día y la hora que quiera a http://www.eltiempo.com/podcast/degeneradas o en la plataforma Spreaker.



Además, puede comentar los episodios en redes sociales con el hashtag #Degeneradas.



EL TIEMPO