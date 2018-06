Cuéntalo o cómo son todos los tipos de violencia hacia las mujeres

“Por todas las que salieron a bailar y no volvieron, por las que abrazaron a sus mamás sin saber que iba ser el último abrazo, por todas las que fueron violadas y asesinadas por "usar poca ropa". Tenemos que ser el grito de las que ya no tienen voz #Cuéntalo”.



Este es uno de los cientos de trinos que se hicieron desde el 26 de abril de 2018 cuando Virginia Alonso, codirectora del portal informativo español publico.es, puso la ‘primera piedra’ en la construcción de este movimiento, que parece un nuevo #MeToo.

La etiqueta, que por varios días fue tendencia mundial, demostró algo que hasta entonces parecía obvio, pero de lo que no siempre se hablaba: todas las mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia en algún momento de su vida.



Haga el ejercicio. Si es mujer piense en algún episodio en el que se haya sentido violentada. Puede ser violencia psicológica, económica, un hombre, un jefe que la haya acosado. Si no es mujer, pregunte a su hermana, sus amigas, su mamá, su abuela, sus compañeras de trabajo. Verá que le contarán más de un caso.

¿Por qué no lo cuentan? Por vergüenza. Porque no les creen. Porque las revictimizan. Porque las estigmatizan. Porque las matan.



Desde la salida del primer trino se desató la tendencia mundial y mujeres de todas las procedencias, edades y estatus comenzaron a contar sus historias.



Incluso, en casos de feminicidio, asumieron la voz de quienes ya no pueden hablar para contar las suyas. En otros, como otra muestra de solidaridad, unas mujeres decidieron contar las historias de otras, cercanas, que no se atrevían a hacerlo.

Desde este podcast se quiso hacer lo mismo. A través de 14 testimonios se evidencian las diversas formas de violencia hacia las mujeres.



Por eso, varias de las personas que hacen este podcast tomaron un caso y lo contaron para que nunca más se olvide, pero sobre todo, para que nunca más se repita. Otras se atrevieron a contar sus propias experiencias.



A través de este programa podrá escuchar historias como la de Yuliana Samboni, Rosa Elvira Cely, Luz Stella Forero o Natalia Ponce de León. También casos internacionales como la violación masiva en Brasil, el de La Manada en España, los feminicidios en México o la muerte de Mara Castilla en México.



