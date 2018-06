¿Celebrar o no el día del orgullo LGBTI?

Parece increíble pensar que hace poco menos de 50 años, los bares gais estuvieran prohibidos, y en general todo lo que no fuera heterosexual. Se encarcelaban a las personas e incluso se les practicaban lobotomías o electrochoques para “tratar” su orientación sexual.



Era 1969 y el mundo estaba en pleno furor en la búsqueda de los derechos sociales. Mayo del 68 había marcado el inicio de una revolución, y en Estados Unidos las luchas por la igualdad racial estaban empezando a tomar fuerza. Por eso, no sorprende que fuera justamente en ese país, específicamente en la ciudad de Nueva, York donde otra sublevación también comenzó.

La discoteca Stonewall Inn, ubicada en el barrio Greenwich Village, bastión de la cultura bohemia y del arte, fue el escenario donde el “orgullo empezó”. Unos disturbios dentro de sus instalaciones el sábado 28 de junio 1969, por cuenta de una redada de la Policía hacia la comunidad gay dio inicio a lo que hoy se conoce como el “Pride”, “parade” o la marcha del orgullo gay (o LGBTI, para incluir a toda esa población).



Cada año, miles de personas salen a las calles de las principales del mundo para conmemorar ese día. Los edificios públicos, algunos privados o monumentos famosos como la torre Eiffel y la Ópera de Sidney e, incluso, durante varias administraciones la Casa Blanca, también participan de la jornada, adornando sus fachadas con luces que representan la multicolor bandera gay.

Pero las opiniones sobre la celebración están divididas. Mientras algunos afirman que es una forma de estigmatizar y hacer estereotipos de la población LGBT, y encima, quitarle relevancia a los derechos que aún no tienen; otros explican que visibiliza a estas personas, pero sobre todo, puede llevar el mensaje de no estar solo a alguien que aún no haya expresado su orientación sexual.



Otros apuntan a que sentir “orgullo” por ser gay es también una forma de discriminar a la población LGBT.

Celebración del día del orgullo hay este jueves 28 de junio en Nueva York, Estados Unidos. Foto: EFE

Lilibeth Cortés, abogada de litigio constitucional de la organización Colombia Diversa, y el periodista Sergio Alzáte, conversaron con Degeneradas sobre este tema, de los avances que Colombia ha tenido, principalmente de la mano de la Corte Constitucional, y de las expectativas sobre lo que hará el nuevo gobierno con respecto a los derechos civiles, sexuales y reproductivos.



La marcha en Bogotá se realizará este domingo 1 de julio desde las 12:00 p.m. El recorrido se iniciará en el Parque Nacional y terminará en el Parque del Olaya (Av. 1ro de Mayo con carrera 21).



También habrá marchas en Barranquilla, Cali, Medellín, Cúcuta, Santa Marta, Valledupar, entre otras.



