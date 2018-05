Lo que las mujeres colombianas les preguntaron a los candidatos

Este es el décimo episodio del podcast Degeneradas y por eso este programa fue especial. Estuvimos presentes en el foro #LasMujeresPreguntan, un evento donde más de 300 organizaciones plantearon a los candidatos presidenciales cinco temáticas clave sobre las necesidades de las mujeres en el país.

Este espacio no es menor porque las mujeres son el mayor caudal electoral de Colombia. Según la Registraduría, el potencial electoral del país es de 36,227, 267 personas. De estas 17,502,062 son hombres y 18,725,205 son mujeres. Es decir, que somos el 51, 6 % de la fuerza de votación.



Y aquí va otra cifra: en la última elección presidencial 15 millones de personas participaron en los comicios. Esto quiere decir que si todas las mujeres votaran podrían elegir solas elegir al nuevo presidente.

El punto negro de esta jornada que se realizó en Casa E, en el Park Way de Bogotá, vino por cuenta de la ausencia de los candidatos Iván Duque y Germán Vargas Lleras. La organización no dejó las sillas vacías y decidió hacer unos muñecos a escala humana con las fotos de ambos aspirantes.

Los muñecos con los que la organización del foro Las Mujeres Preguntan reemplazaron a los candidatos Iván Duque y Germán Vargas Lleras, quienes no asistieron al evento, Foto: Cortesía Foro Presidencial Las Mujeres Preguntan

Además, hicieron dos caricaturas acompañadas de un letrero que decía: No sabe, no responde. Esta fue la manera de protestar contra la inasistencia de estos dos candidatos quienes no aceptaron la invitación al evento.

Dos caricaturas de los candidatos presidenciales Iván Duque y Germán Vargas Lleras. Foto: Cindy Morales / EL TIEMPO

Así las cosas, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro respondieron preguntas que se seleccionaron de un formulario en línea sobre cinco temáticas: democracia paritaria, economía del cuidado, derechos sexuales y reproductivos, violencia contra las mujeres, y las mujeres y la paz.

Justo en la primera pregunta se produce el momento más cómico de la jornada, por así llamarlo, cuando le piden un cambio de puesto a Gustavo Petro porque por disposición de cámaras no se veía bien y tuvieron que mover a un muñeco que tenía la cara de Iván Duque y Petro afirmó: “nos tocó quitarle el puesto a Duque”. El hecho, por supuesto, provocó la risa de los asistentes.

El aborto, un punto difícil

La pregunta sobre los derechos sexuales y reproductivos, hecha por una líder del Tolima, fue una de las temáticas más difíciles. Especialmente sobre el aborto que sigue teniendo límites en el acceso y continúa siendo algo que produce un estigma de la sociedad.



Fajardo, por ejemplo, se centró en el tema de la prevención de embarazo adolescente y en la realización de políticas públicas alrededor de este tema.



El auditorio, como podrán escuchar en el podcast, le reclamó duramente sobre el tema del aborto a lo que él respondió que respeta las tres causales delimitadas por la Corte Constitucional.



Lo mismo indicó De la Calle, quien aseguró además, que la interrupción del embarazo de forma segura es la mejor manera de controlar la muerte de mujeres. Además, reveló algo hasta ahora poco conocido y del que no dio muchos detalles. Dijo que él y su esposa saben perfectamente qué significa tener un embarazo de un feto con dificultades.



Petro, quizás fue el más abierto a que el aborto fuera una decisión libre y no solamente regido por las tres causales por las que ahora se rige.

El evento se realizó en la sede de Casa E, en la calle del Park Way del barrio La Soledad en Bogotá. Foto: Cortesía Foro Presidencial Las Mujeres Preguntan

Además, pudimos hablar con algunas de las organizadoras del evento y asistentes que nos dijeron cuáles son las deudas del gobierno, loa candidatos, la política y el Estado con las mujeres.



