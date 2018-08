Las mujeres en el cine tienen dos papeles: ser lindas y ser amadas

Pura ciencia ficción. Esa parece ser la conclusión de si la presencia femenina en el cine realmente refleja el empoderamiento que se manifiesta en las calles.



Movimientos como #MeToo (Yo también), #Timesup (Se acabó el tiempo) o incluso el francés Maintenant On Agit (Ahora, actuamos) le dieron visibilidad a las mujeres que no solo denunciaron acoso sexual y laboral sino que, por fin, se quejaron de los papeles secundarios, la brecha salarial, la falta de guionistas mujeres, la falta de directoras mujeres, etc.



Pero todas esas acciones civiles no han tocado ni una pizca al séptimo arte. O, por lo menos, no al comercial.

Actualmente en la cartelera colombiana hay 19 películas. De ellas, al menos cinco tienen a una mujer como protagonista, otras siete como coprotagonista, incluyendo una de acción, y el resto es protagonizado por hombres exclusivamente. Hasta ahí parece que hay cierta equidad, pero no es así.



Andrea Echeverri, investigadora y escritora de cine, afirma que es un alto porcentaje los objetivos de una mujer cuando hace un papel en el cine se reducen significativamente a buscar el amor.



“Si una mujer está en una película quiere conseguir una pareja, o busca ser rescatada o quiere enamorarse de alguien. Esa es la única aspiración femenina. Es como si la única aspiración posible de la mujer es ser bonita y ser amada”, dijo Echeverri en Degeneradas.



Revise los títulos de las películas que se están exhibiendo ahora y se dará cuenta que esta afirmación es completamente cierta. Aquí algunos trailers.

En este episodio también estuvo Sofía Gómez, periodista de cine de la sección de Cultura de EL TIEMPO. Su lectura también estaba encaminada a la falta de otros personajes femeninos más reales, pero apuntaba a que quizás el giro de empoderamiento que se ha logrado actualmente tiene que ver con la concepción de cómo la mujer ha salido en búsqueda o de su amor o de los sueños.



“En algunas películas lo hemos visto. La mujer quizás no espera ya que la rescaten sino que va detrás de eso que cree que es su amor. Es un primer paso para avanzar. Es un chispazo. Terminan buscando lo mismo, pero ya no lo esperan”, dice Gómez.



¿En cuántas películas el objetivo del hombre es encontrar el amor? “Casi que en ninguna. Eso le llega. Es el 1 % de los objetivos de los hombres mientras que en las películas con mujeres es el 99 %”, afirma Echeverri.

¿Test para probar que el cine es machista?

Sí, tal como lo leen, existen test para determinar qué tanto crecimiento tiene un personaje femenino en una película, si realmente su papel es o no relevante e incluso si su función es sí y solo sí acompañar al protagonista. Estos son algunos:



- Test de la lámpara sexy: piense en una escena donde una mujer esté, pero no hable. ¿Qué pasaría si en vez de esa actriz pusieran una lámpara bonita? ¿La escena seguiría igual?



- Principio de la pitufina: siempre en un grupo de hombres hay una mujer estereotipada, divina, perfecta y que es verraca. Pero solo una. Ejemplo: las películas de superhéroes.



- Test de la mujer en el frigorífico: las mujeres son las víctimas perfectas en casi todas las películas. Están ahí para que “el malo” las maltrate y “el bueno” las salve y las saque del frigorífico.



- Test de Mako Mori: una película tiene un buen personaje femenino sí y solo sí la mujer tiene un arco narrativo del personaje. Ese crecimiento debe ser propio y no apoyar la historia de un hombre.



- Test de furiosa: si una película pone furiosos a los machistas, la película lo pasa.

El más importante de todos es el test de Bechdel: es un método que se ha usado para evaluar si un guión de una película, serie o alguna expresión artística cumple con los estándares para evitar la brecha de género. Aquí hicimos uno. ¡Anímense a hacerlo!

EL TIEMPO