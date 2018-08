¿Cuáles son las dudas del accidente de bus con colombianos en Ecuador?

Mientras avanzan las investigaciones sobre las causas del accidente del bus colombiano que se accidentó en una carretera de Ecuador, hecho que deja un saldo de 24 personas muertas, nuevas preguntas han empezado a surgir sobre esta tragedia, especialmente porque la Superintendencia de Transporte confirmó que el vehículo no contaba con los permisos para hacer un trayecto internacional.

Tampoco es claro cuál era la ruta del bus ya que el contrato de viaje revisado por las autoridades ecuatorianas se menciona que el recorrido empezaba en Santander, pero los testigos dicen que salió de Cali con un amplio grupo de mujeres y que no tomó la vía Panamericana, sino el trayecto que desde el Huila lleva a territorio ecuatoriano a través de Putumayo. A eso se suma el hecho de que el dueño del bus dice que él ya no era el propietario y que sigue apareciendo en los documentos porque no se ha finalizado el traspaso. Escuche el análisis de los editores de Nación, Luis Miño y de Internacional, Eduard Soto.



Así mismo, en este episodio de ‘Al cierre, con Andrés Mompotes’, qué impacto tiene la condena a 30 años en contra de José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por el crimen de Jaime Garzón, qué pronósticos vienen para el precio del dólar luego de que subió a 3.003 pesos en medio de los efectos de la economía de Turquía en el escenario internacional y qué es La Magdalena Fest, el certamen que se estrena este puente festivo en Honda, en medio de la arquitectura colonial y las calles históricas de este puerto en el río Magdalena.

EL TIEMPO