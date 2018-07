06 de julio 2018 , 11:50 a.m.

El seleccionador uruguayo, Óscar Washington Tabárez habló al final del encuentro de cuartos de final en el que su equipo resultó eliminado frente a Francia al perder 2-0. "Nos faltó lo que a cualquiera que pierde: jugar mejor que el rival", fue lo primero que dijo el entrenador.

"A través de mucha coordinación física hicimos unos primeros 20 minutos parejos, pero después no supimos aprovechar los problemas de Francia en su última línea", añadió.

Los galos se pusieron adelante en el marcador finalizando el primer tiempo, con un gol de cabeza de Raphael Varane, una forma de anotar más propia del estilo uruguayo. "¿Hace cuánto no nos hacían un gol así?", dijo Tabárez. "En estas instancias de vida o muerte todo se reduce a los detalles".

El entrenador también se refirió a la situación del fútbol latinoamericano, pues con la eliminación de Uruguay, Brasil es el único representante del continente en Rusia 2018. "Hablar de supremacía del fútbol europeo es equivocado, todavía no se sabe quién es el campeón", afirmó.

También hizo referencia a la distancia social entre los países de ambos continentes, que a pesar de eso juegan de igual a igual en el fútbol: "Uruguay no tiene el poderío de Inglaterra. Hay una realidad histórica, económica, infraestructural".

Sobre el papel de Uruguay en el Mundial, Tabárez se mostró satisfecho. "¿Cuántos equipos de la élite se fueron antes que nosotros? Duele, pero ni siquiera tenemos el derecho de ser dramáticos, porque quizá nuestra realidad es esta y era lo que podíamos esperar en esta oportunidad".



