Un molino de viento

2018 ha sido año de reconocimientos para Octavio Arbeláez.



La Sociedad Internacional para las Artes Escénicas (Ispa) le ha concedido una mención internacional al mérito por su trayectoria y sus aportes a la cultura en Colombia y en América Latina. La Red Mundial de Mercados de la Música (Glommnet) le ha otorgado el premio A toda una vida y el Congreso de nuestro país se ha sumado con orgullo a esos dos elogios internacionales, entregándole una Orden en grado de Caballero, por su vocación de servicio al país.

Octavio Arbeláez nació en Manizales hace medio siglo y es abogado de la Universidad de Caldas, donde fue decano de Artes y Humanidades a los 25 años. Era entonces un tipo serio, flaco, barbudo y de gafas, que empezaba a dirigir el legendario Festival de Teatro de Manizales, el mismo que aún orienta.



En Brasil, Octavio siguió una especialización en Filosofía y, en Barcelona, una en Marketing Cultural. En Colombia fue director de Artes del Ministerio de Cultura, coordinador nacional de Programa y consultor del PNUD en el área de Cultura y Nuevas Tecnologías.



Hoy es director general de Redlat, Vía, Circulart, entre otros mercados y escenarios para el teatro y la música en Brasil, México, Argentina, Costa Rica y España. En esta, por ejemplo, dirige el magnífico Mapas (Mercado de las artes performativas del Atlántico Sur), que acaba de realizar su segunda edición.



Fue hace 20 años, en Salvador (Bahía), cuando Octavio Arbeláez empezó a trabajar en una innovadora perspectiva de generación de espacios para la sostenibilidad del sector cultural, mediante la circulación de espectáculos artísticos, ideas y demás oportunidades que pudieran presentarse a los artistas en su búsqueda de caminos para lograr vivir de su trabajo. Lo que se dice, una cultura empresarial para las artes, desde la independencia y el rigor.



En opinión de Octavio, el oficio de gestor cultural implica innovación, creatividad, capacidad de adaptación a los diversos modelos de producción artística y, sobre todo, una “ardiente paciencia” –como recuerda él la opinión del escritor chileno Antonio Skármeta– en cuanto a llevar el día a día de convencer a los artistas, al Estado y a los patrocinadores acerca de la importancia de la cultura y de las artes, en la vida de países como los nuestros, que aún las miran con cierto desdén.



El 2018, dice Octavio, ha sido para él en efecto un año curioso, adornado de celebraciones que coinciden con esos reconocimientos: además de los 20 años iniciados en Brasil, los 50 del Festival de Teatro de Manizales y los 30 de fundada la Redlat, organización desde la que él y su equipo generan proyectos.



“El foco, en todo caso, ha sido iluminado y dirigido a quien no debe”, insiste Octavio Arbeláez desde la sombra que siempre prefiere. “No debo estar haciendo bien mi labor si la notoriedad es para mí como individuo y no para los eventos o para los artistas y creadores. Yo muevo la maquinaria de la producción –concede– y trabajo duro para que esto ocurra”.



A propósito, un día le preguntó un amigo a Octavio qué sentía como quijote de la cultura y Octavio le respondió que no, que él no era ningún quijote de nada, que era más bien un molino de viento, siempre en movimiento, produciendo energía para que otros, incluido el Quijote, crearan sus fantasmas e hicieran realidad sus sueños.



Insisto en preguntarle para qué le sirven todos esos premios, y Octavio me responde que validan lo que se hace y, bueno, que “son útiles para que la gente crea un poquito en la importancia de lo que hace ese tipo de Manizales, que toda la vida ha estado en esa vaina”.



Y qué buena vaina, Octavio. ¡Felicitaciones!



HERIBERTO FIORILLO