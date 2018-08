Muy bueno que Froome venga, y ojalá que vuelva... (Opinión)

Claro que para un país como Colombia que venga el mejor ciclista del mundo como lo es Chris Froome pues es una gran noticia, porque no todos los días se tiene esa gran oportunidad de contar con un deportista de élite, campeón cuatro veces del Tour de Francia, un Giro de Italia y una Vuelta a España.

Froome será la figura del Giro de Rigo, una competencia recreativa en la que el que se inscriba puede participar. La prueba será en Guatapé, Antioquia, el 4 de noviembre.



Es sensacional la noticia, porque desde las épocas de Bernard Hinault, Greg Lemond y Laurent Fignon en el país no estaba un ciclista de gran clase, un verdadero campeón.



Lo hace gracias al peso que tiene Rigoberto Urán en el lote internacional, a que se codea con los mejores ciclistas del planeta, a la amistad que lo une con Froome, con quien corrió en el Sky y con quien entrena en Mónaco.



El Giro de Rigo no es una carrera competitiva, que sirva para ganar puntos en el escalafón de la UCI, no hace parte del World Tour, la máxima categoría del ciclismo, es para gente gomosa que quiera competir, que se quiera probar, digna de los retos de los aficionados que montan bicicleta; allí estará Froome como la gran estrella, el hombre a conocer, el ciclista con el que el público querrá tomarse una foto.



El británico sabe qué es Colombia, porque ha compartido con ciclistas de acá: Mauricio Soler, Félix Cárdenas, Urán, Sebastián y Sergio Henao. A Egan Bernal, durante el pasado Tour, le preguntó mucho sobre el país, por lo que no se va a extrañar por lo que se encontrará. Y ojalá ese cariño del público, el conocer una región le sirva para entusiasmarse.



Ojalá su estancia en el país le sirva para que dé otro paso mucho más gigante y pueda venir a la 2.1, la carrera de comienzo de año, en la que figuras como él pueden competir. Fedeciclismo trabaja en eso y pueda ser que Froome integre un lote de ruteros profesionales, dispute una competencia y, sobre todo, gane en territorio colombiano. Seguro, sería mucho más productivo. Bienvenido, campeón.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel​