Un ejemplo de superación

Señor Director:

La edición 29 del premio Cafam a la Mujer reconoció el emprendimiento criollo de la joven santandereana Jully Andrea Mora González, quien, a sus 22 años, es modelo auténtico de superación, liderazgo y proyección hacia la comunidad y particularmente hacia los pescadores artesanales y agricultores del Magdalena Medio.

El impacto social de la gestión de Jully Andrea es digno de imitar por otras comunidades que no se atreven a convertirse en empresarios autosustentables, evitando los intermediarios, comercializando sus productos directamente y organizando sus negocios. Su perseverancia, dedicación y optimismo son la mejor referencia para quienes, por falta de iniciativa, solo esperan que les den, que les hagan o que les satisfagan sus necesidades básicas.

Gerardo Dussán D.

La situación de Venezuela

Señor Director:

Cómo duele que el pueblo hermano de Venezuela esté pasando hambre, como relata su periódico este domingo, e inclusive muchos acudan a buscar comida en la basura. Lo triste es que otros se habrán enriquecido allí, especialmente los que han estado a la sombra del poder. Qué dolor que las gentes de un país que es rico en petróleo, que vivió una reciente opulencia, pase por tamaña desgracia. Esta es la muestra palpable del sistema socialista. Ojalá el Papa y los expresidentes logren que se impongan el bienestar de la sociedad y el futuro de Venezuela, antes que las ambiciones y los odios.

José Francisco Piñeres

Cárcel a los delincuentes

Señor Director:

En el diseño de una política criminal que no resuelva todo con cárcel no se debe desproteger a los ciudadanos. Se conocen casos de condenados por delitos graves a los que se les ha premiado con penas alternativas y han salido a delinquir. A Ronald Ramírez lo asesinó en noviembre un hombre condenado por homicidio, pero al que un juez le había dado permiso de trabajar. A los violadores de niños también les dan beneficios penales. Eileen Yaritza, de 6 años, fue asesinada en Cúcuta en enero del 2013. Su asesino ya había pagado una pena por violencia sexual e intento de homicidio. ¡No se resocializó! La resocialización en Colombia no existe. En el 2015, el mismo Fiscal de la época afirmó que esa política era un fracaso. Es necesario condenar ejemplarmente a los delincuentes. Construir cárceles no nos invalida como Estado; por el contrario, debemos tener espacios dignos en donde se lleve a cabo una verdadera resocialización y se cumplan las condenas.

Giovanny Caicedo

No llega el predial



Señor Director:

Es increíble que a menos de quince días hábiles de su primer vencimiento no hayan llegado las facturas del impuesto predial a la mayoría de predios de Bogotá. Eso solo ocurrió en el primer año del desastre Petro. Me imagino la congestión de reclamantes que habrá en los escasos centros de atención a los contribuyentes.

Eduardo Ortiz V.

Escriba su opinión a: opinion@eltiempo.com - @OpinionET