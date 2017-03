La ciencia de asar pollos

Señor Director:

Una vez más, como viene ocurriendo casi todos los meses, aparece un nuevo escándalo de corrupción. Ahora es en el Vichada.

Este diario informa del desvío de cerca de cien mil millones de pesos que correspondían a proyectos de Ciencia y Tecnología, que terminaron en bibliotecas que no fueron, en ‘spas’ y en un asadero de pollos.



¿Hasta cuándo los colombianos seguiremos siendo víctimas de este horrible flagelo, en el cual se reparten nuestros impuestos entre los corruptos y se omiten las obras presupuestadas con los mismos? La desazón que nos embarga es terrible, porque asistimos a un robo permanente de los tributos que con tanta dificultad pagamos; y lo más triste es que la corrupción incluye las altas esferas gubernamentales, que se supone es donde deben darnos el buen ejemplo. ¿Para dónde vamos?



Mario Patiño Morris

Música colombiana

Señor Director:

Este 21 de marzo, ‘Día de la música colombiana’, no se sintió como esperábamos todos aquellos que amamos nuestro folclor musical. Ni compositores ni cantantes han sido tenidos en cuenta en esta gran fecha. Vale decir que los medios audiovisuales y escritos no se pronunciaron, como era lo mandado, pues el Congreso de la República aprobó esta celebración hace varios años (Ley n.° 851 del 19 de noviembre de 2003). La inmensa mayoría de las emisoras colombianas y la televisión dejaron de difundir por sus canales este patrimonio nuestro, admirado por otras naciones.



De vez en cuando, algunas ofrecen programas especiales apartados de otros que difunden géneros extranjeros, como el reguetón, el rock, la balada, etc. Ojalá haya una justa reflexión y evitemos que esta riqueza musical desaparezca, de tal forma que las nuevas generaciones persistan en su conservación.



José Portaccio Fontalvo

Bogotá

El reinado y la vuelta

Señor Director:

Me refiero a la columna de Florence Thomas (EL TIEMPO, 22-3-2017) en la cual expone su concepto sobre el Concurso Nacional de Belleza y se adhiere a lo expresado por el crítico Ómar Rincón, quien dice que el reinado ya no es una fiesta cultural sino un evento y espectáculo RCN.



De todas maneras, es bonito recordar, por ejemplo, la rivalidad que al final de un concurso se presentó entre Colombia Botero Pombo y la ganadora Luz Marina Cruz. Esa vez se paralizó el país.



Por otro lado, al Concurso de Belleza le está pasando igual a lo que le sucedió a la Vuelta a Colombia en Bicicleta. A mí, de joven, me dio un ‘surmenage’, de la emoción, cuando en la llegada a Bogotá Pajarito Buitrago, mi ídolo, le ganó la carrera a Cochise Rodíguez por once segundos.



Hoy es una carrerita a la que se le dice Clásico RCN y ningún colombiano sabe quién es el actual campeón.



Aníbal Camelo Leaño

Bogotá

