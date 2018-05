La paz, a penaltis

Señor Director:

Como en cualquier final de fútbol, después de jugarse tiempos suplementarios entre los partidos afines al Gobierno de turno y los autoproclamados representantes del No en el plebiscito, persiste el empate; así las cosas, nuestro segundo acuerdo de paz, firmado entre el Gobierno y las Farc este jueves, se irá a refrendación o definición por tiros desde el punto penal arbitrados por el Congreso de la República.



Muchos cuestionan el arbitraje a que fue enviado este segundo acuerdo de paz; vale la pena preguntarnos, si la Constitución Nacional otorga poderes al Congreso, ¿por qué no puede definir quién gana este ‘partidito’ de irreconciliables políticos?



Me atrevo a asegurar, los colombianos creemos que ya es hora de que acabe este ‘picadito’.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

No afloje, alcalde



Señor Director:

El empuje que llevaba el plan de tapar los huecos de al menos las principales avenidas y arterias de Bogotá, mientras su administración desarrolla grandes proyectos y megaobras, parece haber llegado a su fin. Ya volvemos a ver la mayoría de vías, incluyendo las de TransMilenio, con grandes y profundos baches y cráteres que causan trancones y accidentes y daños a los vehículos. Los ciudadanos tienen derecho a calles en buen estado, para eso pagan impuestos. Alcalde Peñalosa, por favor, no afloje y exíjales a los contratistas hacer las cosas bien y rápido; y a los interventores, cumplir a cabalidad sus funciones.

Luis Iván Perdomo Cerquera

Urgencia del metro



Señor Director:

Me refiero a su editorial ‘El colapso nuestro de cada día’ (17-11-2016). Es evidente el colapso de TransMilenio, como lo advirtieron algunos técnicos en su inicio. No se puede culpar a “la falta de lógica”. La lógica real es que un sistema de buses no puede ser la base central de una red de transporte masivo para una ciudad como Bogotá, la única capital grande de América del Sur que no tiene metro. La lógica es iniciar cuanto antes la primera línea del metro, planificar de inmediato las siguientes y convertir a TrasMilenio en un sistema solo alimentador, y no insistir en construir nuevas troncales por la Boyacá y muchísimo menos por la 7.ª, lo cual destruirá la única avenida hermosa que le queda a Bogotá.

Hernando Acevedo

La gramilla de El Campín



Señor Director:

Qué vergüenza la gramilla del estado El Campín. Con contados conciertos musicales durante el año, requiere tratamiento urgente. En dicho espacio, en el cual jugaron en tiempos pasados Pelé, Di Stéfano, Rossi, Maradona y otras estrellas, Millonarios y Santa Fe disputarán sus partidos finales de la liga profesional de fútbol. Esa gramilla no llega al nivel de un estadio que pertenece a la capital de un país tan aficionado al deporte de multitudes. Y ojalá que vuelvan a instalar la pista de atletismo.

Fernando Cortés Quintero

