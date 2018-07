Hay quienes los llaman tercos o los tildan de locos, incluso insensatos. No todos son ancianos cuyo futuro se fue con los años que vivieron antes de la llegada del socialismo ni niños que esperan la decisión de sus padres, los que se quedan son pocos y están en peligro de extinción, pero existen.

Quienes siguen aquí, no es solo a la espera de un título de Ingeniero para trabajar de barrendero en algún país latinoamericano, pero decir que lo hacen porque “Apuestan por el país” es quizás la mentira más grande alguna vez pronunciada.



Venezuela, la tierra sin pueblo del pueblo sin patria sigue siendo el único país donde se es todo sin ser nada ¿Cuánto vale un venezolano en el país amarillo, azul y rojo? 5 millones de bolívares, suena a mucho y es tan poco.



Aquellos que por decisión propia permanecen en Venezuela, aunque no lo quieran están admirando la fachada quemada de un hogar inexistente, celebrando navidades en mesas de asientos vacíos y en una interminable videoconferencia con alguien en una zona horaria diferente. Podrían irse pero prefieren quedarse y algunos lo hacen con una sonrisa en el rostro mientras se ríen de los mismos chistes de ayer ¿Por qué? Ni ellos mismos lo saben.



Los que aún se sientan en una silla de plástico en el frente de sus casas de vereda a hablar por horas sin mencionar precios o política, hacen más que los dirigentes de la MUD que desde una sala de conferencias en Washington dicen ser testigos de una sanción hecha a Maduro.



En Venezuela están los que se van porque ya no quieren pasar hambre o porque se ven sin futuro, porque quieren formar una familia, comprar un celular o estudiar una carrera. Para irse hay miles de motivos, pero las razones para quedarse se contabilizan con los dedos de una sola mano y a veces incluso pareciera que no hay ninguna, pero todavía hay personas que no ven al aeropuerto como una opción porque “Aquí nací y aquí me entierran”.





ELLY HERNÁNDEZ