Lo que no se puede es perder… (Opinión)

Colombia camina por la eliminatoria como si estuviera atravesando por un abismo. Viene tambaleando. Cualquier paso en falso la puede hacer caer al vacío y dejarla sin Mundial. Llegó a esta situación límite por sus propias nebulosas, por su juego deslucido. Y necesita reaccionar. En Quito no puede perder.

Lleva cuatro partidos seguidos en los que parece otra selección. Cuatro partidos en los que parece que en vez de rivales enfrentara a sus propios fantasmas. Cuatro partidos en los que quedó debiendo el brillo, el juego, el talento. Empató con Uruguay y Chile, en casa, perdió goleado en Argentina, y aunque le ganó a Bolivia, fue como si no lo hubiera hecho.



Ahora visita a Ecuador en Quito y la tensión es máxima. Se trata de un rival directo que tiene la misma necesidad, que será local y que es fuerte en su casa. Es un equipo que no puede perder, como tampoco lo puede hacer Colombia. Por eso es un juego de mucha importancia.



Ganar sería el paso más eficaz para poner pie firme, para afianzarse en la tabla, para hacer más benévolo el resto de la eliminatoria, trasladándoles, de paso, el problema a los ecuatorianos. No es un pedido imposible, por más que el equipo no termine de reencontrarse. Que no se olviden las gestas en Santiago (1-1), en La Paz (2-3) o en Asunción (0-1).



Si no gana, un empate no es del todo malo, porque seguirá por encima de Ecuador, aunque con el peligro de que Chile, que viene de atrás, recibe a Venezuela y si gana quedará por encima.



Lo que no puede pasar es que Colombia pierda, porque no solo quedará por debajo de Ecuador y, quizá, de Chile, sino porque quedaría con un pie en el barranco, en riesgo, por más de que le queden cuatro partidos (12 puntos). En Quito tiene que jugar sabiendo eso, que si pierde, puede ser el gran perjudicado de la jornada. Además, no puede olvidar los puntos que ya perdió en casa (Argentina, Uruguay y Chile). Tiene que recuperarlos.



Dicen que las penas del fútbol se pasan con fútbol. Para Colombia, que lleva cuatro partidos nublados, se pasarán con un mejor juego, uno que entusiasme. Pero lo más urgente para ir pasando esos tragos amargos son los puntos, con un buen resultado en Quito. Una victoria para recuperar la estabilidad en la tabla o un empate para no entrar en pánico. Lo que no puede es perder.



90 minutos

PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @PabloRomeroET