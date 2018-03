Y ahora, el centro

El ‘boom’ gastronómico que de tiempo atrás viene caracterizando a la capital del país acaba de generar otra tentadora oferta: la del centro. Se trata de un espacio abierto, rodeado de historia, puntos de referencia turística y un potencial enorme dado que se encuentra ubicado en medio de la zona financiera y residencial de este sector de la ciudad, en la calle 30 entre carreras 4.ª y 7.ª

La apuesta es de la Alcaldía Mayor, que, de la mano con la alcaldía local de Santa Fe y AsoSandiego, viene recuperando escenarios que representan un valor patrimonial para los bogotanos y los no bogotanos. Una estrategia que, además de brindar nuevas alternativas gastronómicas para los visitantes y los vecinos, se suma a otras más encaminadas a recuperar el principal baluarte con que cuenta la ciudad, su propio centro.



Generar este espacio requirió no solo del compromiso de las autoridades y los empresarios que se le midieron a la idea, sino de inversiones que alcanzaron los 1.400 millones de pesos, pues fue necesario rehabilitar las casas que estaban en mal estado, pavimentar la calle, elevar el nivel de las viviendas, adoquinar y adornar la vía con colores para hacerla más atractiva a los visitantes.



La meta es que en el futuro este corredor gastronómico se integre a otros ya existentes en el sector de La Macarena, particularmente, y se consolide lo que bien podría ser una nueva zona rosa o un ‘punto G’ en la capital del país, lo cual redundará en beneficios para todos, especialmente para el centro de Bogotá.



Iniciativas de este calado, en las que una alcaldía no escatima esfuerzos y cuenta para ello con el respaldo del sector privado y de la misma comunidad, es un ejemplo de que es posible recuperar escenarios que antes se creían condenados al olvido. Por esta vía, Bogotá podrá tener, muy pronto, su propio y emblemático paseo peatonal y gastronómico, como lo tienen las grandes ciudades del mundo.



EDITORIAL

