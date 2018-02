Visita sin sorpresas

Fue positivo para Colombia el balance de la fugaz visita a Bogotá del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson. Lo cierto es que la urgencia de las distintas coyunturas que ocupan a ambas naciones obligaba a un encuentro ejecutivo que produjera resultados concretos, y así ocurrió. No había margen para adentrarse en las arenas movedizas que desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca algunos avizoran en la relación.

El gran tema fue la crisis de Venezuela, terreno en el que el funcionario expresó la voluntad de su país para ayudar, con algunos recursos, a la atención de una emergencia sin precedente conocido no solo en Colombia, sino en todo el continente. Es de esperarse que el anuncio se concrete cuanto antes, pues es claro que esta crisis humanitaria requiere del concurso de la comunidad internacional. No es un desafío exclusivo de Colombia como país limítrofe.



Contra lo que algunos temían, el asunto del aumento considerable y reciente de las hectáreas cultivadas con coca todavía no pasa factura y no hay señales tampoco de una intención de Washington de modificar el apoyo dado desde la administración Obama al proceso de paz con las Farc y ahora al posconflicto.



Sobre la cuestión de la coca, a juzgar por sus palabras al terminar el encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, Tillerson tomó nota de los avances que, expresados en cifras de hectáreas erradicadas y sustituidas, le comunicó el mandatario. No hubo, para alivio de muchos preocupados, señales de desconfianza. Al contrario, sorprendió la alusión del funcionario al hecho de que su país es el mayor consumidor, lo cual implica una responsabilidad compartida en la lucha contra el flagelo.



Quedó claro también que Tillerson muestra apego a los cánones de la diplomacia y al sentido común. El mismo que sugiere evitar giros bruscos e innecesarios cuando ambas partes salen ganando en una relación binacional.



editorial@eltiempo.com