Unidos en el rechazo

No es esta una época en la que sea cosa fácil lograr consensos en el país. Hace falta ser un ídolo deportivo para merecerlo en clave de euforia, o alguien que obre de manera particularmente despiadada para conseguirlo, pero en tono de indignación. Tal es el caso del Eln, que, tras su arremetida terrorista del pasado fin de semana, logró que muy diversas voces, desde distintas orillas, coincidieran en la condena de esta decisión de apostarle al terrorismo en un momento en que, de nuevo, si en algo están de acuerdo la inmensa mayoría de los colombianos es en que nada justifica este accionar sangriento.

Haciendo eco de ese rechazo, el presidente Juan Manuel Santos decidió suspender el inicio del quinto ciclo de la negociación con ese grupo en Quito. Decisión frente a la cual muchos observadores recordaron los casos precedentes de intentos de diálogo frustrados por la torpeza y arrogancia de esa guerrilla. Hicieron énfasis en que en todos los gobiernos, desde el de Belisario Betancur, ha habido esfuerzos por iniciar un diálogo de paz, sin que ninguno se haya consolidado. Es importante tener en cuenta este contexto, pues deja ver un comportamiento sistemático del Eln que lo muestra más enfocado en perpetuar su lucha armada que en encontrar el camino para dejar las armas y regresar a la legalidad.



En esta oportunidad, como en las anteriores, han hecho falta gestos contundentes de los alzados en armas que dejen claro que se han convencido de que llegó la hora de ponerle punto final a la lucha armada y que tal propósito es compartido por la totalidad de los integrantes de esa guerrilla.

Mientras exista un abismo entre las palabras y los hechos en el actuar de esta guerrilla, un acuerdo en la mesa de Quito

En tal sentido, la opinión nacional no ha visto nada. Al contrario, ha constatado cómo en el tiempo que lleva la negociación en Ecuador han cometido todo tipo de actos, desde el asesinato de un líder indígena hasta la voladura de oleoductos en Casanare, Arauca y Boyacá, con el respectivo daño ambiental, que causa enormes perjuicios a los más vulnerables, pasando por desplazamientos masivos y señalamientos de masacres con víctimas civiles en el Chocó. De ahí que muchos tengan razones de peso para afirmar que sea tiempo perdido insistir en permanecer en la mesa. Más cuando las elecciones representan un riesgo muy serio de que lo que comenzó como un esfuerzo para silenciar fusiles en beneficio de la sociedad entera termine convertido en un factor más, y perturbador, de la disputa política propia de la época electoral.



Para que no sean así las cosas –aun cuando suene iluso decirlo–, el Eln debe dejar claro que está comprometido con la paz. Una tarea exclusiva de ese lado de la mesa, de ninguna manera conjunta con el Estado, como torpemente lo sugirió ayer el grupo, y que requiere hechos, no palabras. Por cierto, es notoria la disociación entre ambos: una cosa es lo que expresan en sus discursos desde la capital del país vecino y otra, muchas veces en las antípodas, la que transmiten con acciones bárbaras y sanguinarias como la de la bomba del domingo pasado en la estación del barrio San José, en Barranquilla, contra la Policía y la gente inerme.



Se trata de que la cúpula de esa organización entienda que el camino adoptado irremediablemente conduce a lo contrario de lo que sus bien elaborados discursos proclaman.



