Una nueva amenaza

El rumor que corría por Tumaco, Tierralta, el Catatumbo y el bajo Cauca antioqueño fue confirmado por la Fiscalía esta semana: la mafia mexicana está instalada en al menos diez departamentos del país y acaba de entrar de lleno al mapa de la nueva criminalidad.

Si bien desde los años 80 emisarios de sus poderosos y violentos carteles llegaban al país a negociar cargamentos con los capos colombianos, la novedad es que ahora pretenden controlar el negocio, tras la desmovilización de las Farc y los golpes que la Policía ha estado propinando a organizaciones como el ‘clan del Golfo’ y ‘la oficina de Envigado’. La bonanza cocalera que vive el país –y que el Gobierno está decidido a combatir con la erradicación– también ha atraído a estas organizaciones, que, incluso, ya son dueñas de plantaciones ilícitas.



Policía, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, valientes personeros y la propia población hablan de la presencia de los carteles de ‘los Zetas’, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Tal como lo reveló un informe de la Unidad Investigativa de este diario, se hacen llamar ‘la hermandad’ y hasta tienen oficinas y emisarios en Bogotá, Medellín, Cali, Tumaco y Cartagena.

La alerta ya está hecha, ahora hay que actuar. Las autoridades locales y nacionales no pueden permitir que la mafia mexicana entre a ocupar espacios criminales ya neutralizados. Ni, mucho menos, que las estructuras que han quedado sueltas como consecuencia del posconflicto terminen reclutadas por ese monstruo de mil cabezas que deja un muerto cada 20 minutos en México. En su capital, la tasa de homicidios aumentó un 114 por ciento. Ese querido país cerró el 2017 con 25.339 crímenes ligados a las mafias del narcotráfico, una cifra sin precedentes.



Es una amenaza real muy preocupante. No es gratuito que los gobiernos de Estados Unidos y México ya hayan ofrecido su ayuda a Colombia para controlar esta migración perversa, que podría echar a pique los avances en materia de erradicación en zonas de mayor concentración de cultivos. La Fiscalía convocó una cumbre con sus pares de esos países, en diciembre de 2017, para ventilar el tema y tomar medidas urgentes en materia de intercambio de información y apoyo en operativos. Y ya envió un SOS a la Cancillería para que también se les cierre el paso a estas mafias a través de mayores controles migratorios. De hecho, Migración Colombia estrenó con México el mecanismo de alerta, en tiempo real, de ingreso de ciudadanos con antecedentes.



La labor de la Defensoría del Pueblo, recorriendo palmo a palmo las zonas de conflicto, también ha permitido lanzar alertas tempranas en regiones como el nudo de Paramillo. Ese antiguo santuario del paramilitarismo es ahora blanco de las mafias mexicanas, que han empezado, incluso, a patrocinar bandas criminales como la de ‘los JJ’.



La Fiscalía tiene andando 103 procesos contra igual número de ciudadanos mexicanos por tráfico de coca, pero es claro que la embestida es mucho mayor y que la ciudadanía se debe unir con denuncias y apoyo a las autoridades para que Colombia no vuelva nunca más a la violencia narcoterrorista de los 90, pues eso es lo que traen detrás estas mafias.



