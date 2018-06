Una nueva afección

En un mundo de más de 7.400 millones de personas, que hablan más de 7.000 idiomas y dialectos, se hace necesario un acuerdo para definir, registrar, monitorear e informar de enfermedades. Esto es lo que hace la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), que acaba de actualizar la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su edición número once (CIE-11), después de casi tres décadas de vigencia de la anterior.

Así se consolida un trabajo de importancia suprema, pues elabora, de manera técnica y científica, el listado de las afecciones que padece la humanidad, de tal forma que lo que aquí no esté no existe. Como no existirán ya en este CIE 11, clasificadas como enfermedad, la transexualidad y otras condiciones de género, de la misma forma como se ‘despatologizó’ la homosexualidad en 1990. Un gran avance.



Como también lo es que ya el listado incorporó el uso abusivo de los video-juegos como una alteración del comportamiento, bajo el diagnóstico de desorden del juego y al lado de las acciones dañinas causadas por apostar.

Pero esto no es tan simple, porque la nueva afección debe diagnosticarse con un rigor ligado a los protocolos y las guías de manejo clínico, y para este caso, el comportamiento negativo debe durar al menos doce meses, además de interferir con las actividades cotidianas del jugador, el abandono de su personalidad y el deterioro de sus relaciones familiares, académicas y sociales.



Esto significa que los profesionales de la salud deben estudiar y conocer el asunto y los sistemas sanitarios, asumir la existencia de estas nuevas patologías a fin de que las personas que las padezcan puedan obtener los tratamientos adecuados. Lo cual impactará, sin duda, en el aseguramiento y las finanzas de este sector. Son buenos avances que modernizan el conteo de enfermedades y desmitifican elementos que atentan contra la dignidad de las personas. Bienvenido el CIE -11.



