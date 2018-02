Una mano para Cartagena

La ciudad más emblemática del país, Cartagena de Indias, vive hoy sus horas más tristes; ultrajada y ajada por propios y extraños que, como en el viejo cuento de Maupassant, se han aprovechado de su encanto y de las alegrías que brinda para vanagloriarse en ella y luego arrojar los despojos al mar que la baña.

La corrupción se posó sobre ella como ave de rapiña. En los últimos 8 años ha tenido 7 alcaldes, el último hoy preso por formar parte de una trama para comprar la elección de la contralora distrital, según la Fiscalía, entidad que también tiene encartado judicialmente a un familiar del exmandatario que ya había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos. Por si fuera poco, once concejales activos fueron vinculados al mismo proceso, junto con dos exconcejales y la secretaria general del despacho.



Y si quienes deben velar por el buen funcionamiento de la administración local y el manejo transparente de los recursos terminan inmersos en episodios como los descritos, el resultado no puede ser otro que una pésima gestión con graves consecuencias para la sociedad. Esa misma corrupción permeó despachos que facilitaron las licencias de construcción a urbanistas piratas cuyas obras se cayeron, dejando una estela de muertos y heridos. Y es la misma causa de que hoy, una decena de edificaciones estén en la mirilla de los órganos de control porque podrían correr la misma suerte. ¿Quién paga las consecuencias? El ciudadano.



Si hay algo muy parecido a la corrupción es la incompetencia. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no se actualiza desde comienzos del nuevo siglo; por tanto, no hay una visión de ciudad ni una estrategia de hacia dónde enrumbar su crecimiento, su desarrollo, ni una guía para proteger sus recursos y, por ende, garantizar el bienestar de sus gentes. No obstante los esfuerzos del Gobierno Nacional por poner orden, las cosas tienden a empeorar. Qué tal la amenaza de que la Heroica puede perder el pergamino que la acredita como ciudad cultural patrimonio de la humanidad, otorgado por la Unesco, y todo por culpa de un curador que permitió que a escasos metros del castillo de San Felipe –otro de los baluartes de la capital de Bolívar– se construyera una torre de apartamentos de 30 pisos, aprovechando para ello que las normas que velan por la protección del centro histórico están desactualizadas. Una muestra más de ineficiencia de administraciones manejadas al garete, que responden más a intereses propios que a los de la comunidad a la cual se deben.



No puede sorprenderse nadie, en consecuencia, de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana –del programa Cartagena Cómo Vamos (CCV)– revelados esta semana: casi el 80 por ciento de la gente considera que la corrupción aumentó, el 67 está insatisfecho por la manera como la Administración invierte los recursos, el 79 por ciento siente que la ciudad va por mal camino y otro 67 cree que los cambios constantes en la Alcaldía afectan su calidad de vida. Y mientras la corrupción hace de las suyas, el nivel de insatisfacción con la seguridad y la movilidad dispara también sus indicadores.



Esta semana, el presidente Juan Manuel Santos debe decidir la fecha de unas elecciones atípicas que permitan el retorno a la estabilidad. Difícil, considerando que el nuevo mandatario tendrá un año y medio para gobernar o para paliar la situación reinante si es que la clase política que ha llevado a la ciudad al actual estado de cosas se lo permite.



Es inaplazable encontrar salidas para que la ciudad que, centurias atrás, prefirió ver morir a los suyos antes que ceder ante los invasores, es cuna de hombres y mujeres ilustres, dueña de un legado como pocos en el mundo y emblema patrio por excelencia, tenga una nueva oportunidad. En ese esfuerzo, el Distrito requiere la solidaridad de todos los estamentos de la sociedad, de sus fuerzas vivas, que son muchas y de gran valía. Pero la primera oportunidad deben dársela sus propios habitantes: eligiendo bien, ejerciendo una estricta veeduría ciudadana, denunciando a los corruptos y avivatos, protegiendo su riqueza histórica, lejos de los cantos de sirena de quienes han usurpado un patrimonio que pertenece a todos. Y, por supuesto, está el aporte que deben hacer quienes, aun sin tener raíces allí, gozan del remanso, la oportunidad y la inspiración que ofrece el entorno de una herencia universal que a veces pareciera no alcanzamos a dimensionar.



Si con este esfuerzo conjunto no saldamos la deuda que tenemos con la ciudad, Cartagena seguirá luciendo como la majestuosa Bola de Sebo del cuento de marras, en el cual todos quieren que ella entregue sus encantos a cualquiera y a cualquier precio, pero que al final termina sollozando, sola y “en las tinieblas de la noche”. Cartagena nos necesita a todos.



EDITORIAL

