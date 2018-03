Una acertada decisión

13 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

Hace algunas décadas era algo impensable aplaudir no solo la decisión de no construir una vía, sino también la de inhabilitar otras existentes.



Pero hoy es una realidad: con aplausos hay que recibir la resolución del Gobierno de no continuar con el proyecto de la carretera marginal de la selva, que pretendía unir a San Vicente del Caguán con San José del Guaviare. Según lo anunció en este diario el presidente Juan Manuel Santos, también se destruirán otras vías en esta misma zona –la más afectada por la deforestación en el posconflicto con 70.074 hectáreas perdidas en 2016–.

Ocurre que hoy está claro que el servicio a la sociedad que prestan miles de hectáreas con su vegetación preservada es mayor que el que pueda ofrecer la mencionada carretera. Como ya se ha dicho, del cuidado de esta parte de la selva amazónica depende, entre otras consecuencias, que no se alteren de manera significativa los ciclos de lluvias que hoy, por ejemplo, le permiten al páramo de Sumapaz ‘recargarse’ y proveer el recurso hídrico a Bogotá. Nada menos.



Esta carretera y las otras vías están sirviendo para que mafias de tierras arrasen con la selva solo con el fin de acaparar hectáreas para después venderlas.



La decisión del Gobierno es acertada y se suma a la reciente ampliación del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, todos, pasos en la dirección correcta. Pero falta: es hora de desvertebrar estas organizaciones criminales, tarea de la Fiscalía.



También urge un control efectivo en el terreno para que las medidas tomadas no se queden en el papel. Esto va desde la regulación de las herramientas e insumos que facilitan la tala indiscriminada hasta que las comunidades en la región tengan incentivos para trabajar en la preservación de los ecosistemas y no en su destrucción, tal y como hoy sucede ante las propuestas de los acaparadores. Una vez más se trata, en últimas, de que el Estado haga debida e integral presencia.



