Un motivo de orgullo

Siempre sonará a gloria cuando se anuncie que un deportista, una selección o un país se coronan campeones. Esta vez lo ha logrado Colombia al salir victoriosa entre las 14 delegaciones competidoras en los Juegos Suramericanos Cocha 2018, en Cochabamba (Bolivia), justas que se realizaron entre el 26 de mayo y el 8 de junio.



Este es un hecho digno de exaltarse y motivo para celebrar como país, pues no es fácil en esta zona del mundo terminar por encima de una reconocida potencia como Brasil, y donde hay que medirse con Venezuela, Argentina, Chile, entre otros países que han alcanzado gran nivel. No es fácil cuando los seleccionados de las diversas naciones entregan lo mejor, compiten no solo por el oro, sino por su patria, por orgullo y honor propios.

Y el premio, individual y como nación, constituye casi que una hazaña. Colombia alcanzó 94 medallas de oro, 74 de plata y 71 de bronce. Brasil, 90 de oro, 58 de plata y 26 de bronce. Vale anotar que nuestro país solo ha logrado este título dos veces en la historia, una de ellas en el 2010, en Medellín.



Estos encuentros son también motivo de unidad de los pueblos hermanos, con el mismo idioma y con historias similares. Este triunfo, en el que se dio cierta lógica de dominar en ciclismo, atletismo, boxeo, patinaje e incluso natación, envía varios mensajes. Uno de ellos, que el apoyo sostenido al deporte desde el Gobierno Nacional y a través de las entidades respectivas, Coldeportes y el Comité Olímpico Colombiano, es fundamental y tiene que mantenerse, porque si algo empuja el ánimo nacional, si algo les abre las puertas y las esperanzas a las juventudes son la educación y el deporte. Esto indica que Colombia comienza a pisar duro a nivel continental.



Hay que destacar que Bolivia haya cumplido con la organización y haya mejorado su medallería. Más que justo. Y hay que aplaudir especialmente a nuestros deportistas en todas las disciplinas.



