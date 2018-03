Un mensaje claro

03 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

La polémica sobre el galeón San José sale a flote de nuevo. Durante años se ha insistido en que con su valor se pagaría la deuda externa del país y hasta el posconflicto, aunque, en realidad, las cifras oscilan entre el mito y las interpretaciones de los archivos de Indias.

Pero ha suscitado también el deseo de cazatesoros y empresas extranjeras que lo ven como un botín y, desde los años noventa, han recurrido a presiones internacionales, incluso de congresistas norteamericanos sobre distintos mandatarios colombianos.

De ahí la trascendencia del reciente fallo del Consejo de Estado que determinó que el galeón San José es propiedad de la nación y no un tesoro, sino patrimonio cultural inembargable de los colombianos.



El Consejo de Estado aterriza las pretensiones de la empresa norteamericana Sea Search Armada (SSA), que reclama la titularidad del galeón y una recompensa del 50 por ciento de lo hallado en el naufragio.



Han pasado 38 años desde que la Dirección Nacional Marítima y Portuaria (Dimar) le otorgó a la empresa estadounidense Glocca Morra (luego SSA) un permiso para ubicar el galeón San José. Para la época, la legislación permitía el concepto de denuncia, es decir que quienes señalaran con cierta precisión las coordenadas de un naufragio obtendrían un derecho de remuneración y de exploración de la embarcación.

Si bien el Consejo de Estado ratificó la resolución que le dio a la SSA la calidad de denunciante del hallazgo, se mantuvo en lo dicho por la Corte Suprema de Justicia acerca de que la empresa solo tendría derecho a lo que se considere tesoro y se encuentre en el punto exacto donde supuestamente lo habría encontrado, siempre que logre demostrarlo. Es un asunto crucial porque, según la información del Consejo Estado, en el lugar denunciado por la empresa estadounidense no se ha comprobado que haya nada, y tampoco se trataría de las mismas coordenadas donde el Gobierno colombiano halló el galeón en diciembre de 2015.



La sentencia del Consejo de Estado es fundamental porque plantea que es el Estado, y no los privados, el que decide sobre lo que es patrimonio cultural.



Y salvaguarda la cultura al aclarar que, en caso de hallarse objetos como monedas o lingotes de oro y plata, su criterio de repetición no los gradúa inmediatamente de tesoros. La decisión sobre su carácter queda exclusivamente bajo la potestad del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.



Es decir, el fallo aleja a las especies náufragas de la misma lógica de exploración petrolera y del concepto de tesoro entendido por el Código Civil colombiano. El mensaje es claro: antes que tesoros que han atraído a tantos, las piezas del galeón San José son patrimonio cultural.



Probablemente, la SSA mantenga su decisión de demostrar sus coordenadas y continúen las presiones que se han ejercido en las últimas décadas, más ahora cuando el Gobierno hará un contrato con un inversionista privado para el rescate del galeón, pero lo cierto es que este fallo podría ser un blindaje contra la ambición de empresas como la que ha tenido a Colombia en una batalla judicial interminable.



