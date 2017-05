Un lustro con balance positivo

A cinco años del TLC con EE. UU., los números confirman que las cosas van por buen camino y los dos países se han beneficiado de la eliminación de barreras.

Se cumplen hoy cinco años desde cuando, entre temores y expectativas, el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos entró en vigencia, luego de un largo proceso de negociación y ratificación. Aunque para los especialistas hacer un corte de cuentas tras apenas un lustro es injusto, pues este tipo de pactos toman mucho tiempo antes de alcanzar su verdadero potencial, es inevitable evaluar lo sucedido.



Lo primero es decir que ninguno de los pronósticos extremos que se hicieron en su momento se cumplió. Aquellos que hablaron de que los productores nacionales serían arrasados por la competencia venida de Norteamérica se equivocaron, al igual que quienes insistieron en que la tasa de crecimiento de la economía colombiana subiría de manera notoria, de la mano de un intercambio mucho más elevado.



Por ejemplo, las compras de productos estadounidenses no solo no aumentaron, sino que cayeron entre 2012 y 2016. A su vez, la venta de artículos nacionales, diferentes a las de hidrocarburos y minería, crecieron un tímido 12 por ciento en el mismo lapso. El signo de la balanza comercial con el Tío Sam ahora está en contra nuestra, pero la principal responsabilidad recae en el desplome en los precios de productos primarios, como pasó con el petróleo.



Hay, en todo caso, hechos destacables. Según datos de Procolombia, el número de empresas exportadoras creció 13 por ciento en el marco del TLC. Aparte de renglones consolidados como las flores, sectores de valor agregado como los materiales de construcción o los químicos se han comportado bien. La curva de aprendizaje se sigue recorriendo y las barreras no arancelarias disminuyen, lo cual lleva a pronosticar que el volumen de negocios debería seguir al alza.



A lo anterior hay que agregar el comportamiento de la inversión en ambos sentidos, que es creciente. Los números confirman, igualmente, que el volumen de viajeros que llega al país subió en más de 50 por ciento en un lustro, al tiempo que la cantidad de frecuencias directas por avión llegó a 246 semanales, 23 por ciento más que en 2012.



Todo lo anterior confirma que las cosas van por buen camino y que los dos países se han beneficiado de la eliminación de barreras. Hay oportunidades por aprovechar, especialmente del lado colombiano, por lo cual es menester insistirles a los empresarios que deseen expandir su mercado que las posibilidades abundan al otro lado del Caribe.



Sin embargo, las señales provenientes de Washington inquietan a más de uno. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca eleva las alarmas sobre la presencia de políticas proteccionistas que, de concretarse, nos harían daño. Vale recordar que un 32 por ciento de nuestras exportaciones se dirigen a EE. UU., por lo cual somos vulnerables a la toma de decisiones de carácter unilateral.



Debido a ello, Colombia aspira a que la sensatez prime en la administración republicana. La visita oficial programada para este jueves en Washington le servirá al presidente Juan Manuel Santos para abogar en la oficina oval por mantener las reglas de juego.



Más allá de lo que se logre a través de los canales diplomáticos, habrá que estar atentos. Y mientras tanto será necesario seguir haciendo la tarea para aprovechar un TLC al cual le podemos sacar mucho más jugo.



