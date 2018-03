Un dato que da esperanzas

En un país en donde las encuestas muestran que el talante de la gente es mayoritariamente pesimista, puede sonar extraña la información de que hay avances significativos en el frente social. El tono de la campaña por la presidencia de la República es especialmente crítico, pues los candidatos se encuentran dedicados a reforzar la impresión de que todo está mal, por lo cual se justifica una especie de borrón y cuenta nueva.

Y aunque cada uno es dueño de sus opiniones, vale la pena referirse a los datos. En tal sentido, hay que darle una mirada a lo expresado por el Dane el jueves pasado, cuando reportó una mejora en tres indicadores claves. Según la entidad, la pobreza, tanto monetaria como multidimensional, experimentó una importante reducción en 2017, al tiempo que la desigualdad también disminuyó.



La revelación es sorpresiva a la luz de una economía que viene andando a menos de media marcha. Sin embargo, las cifras de empleo muestran que la población ocupada aumentó el año pasado y que la informalidad laboral volvió a caer. Al mismo tiempo, el valor de los alimentos subió mucho menos que la inflación, y eso ayudó a que a más familias les rindiera el dinero a la hora de comprar alimentos.



Los números son elocuentes. En lo que hace relación a pobreza medida por ingresos, esta se ubicó en 26,9 por ciento del total de la población, el guarismo más bajo desde cuando se hacen este tipo de mediciones. El año pasado, la línea de corte promedio para un hogar de cuatro personas se ubicó en 1,1 millones de pesos mensuales en las zonas urbanas, suma que sería suficiente para cubrir el costo de una canasta básica de bienes y servicios cuya composición definió un comité de expertos.



La evolución favorable viene de tiempo atrás. En 2002, uno de cada dos colombianos se encontraba en condición de pobreza, cuatro puntos por encima del promedio latinoamericano. Ahora estamos casi cinco puntos por debajo de la media de la región, la cual es de 30,7 por ciento, según un estudio de la Cepal. Aun así, falta mucho para parecernos a Uruguay, que, con un índice de 9,4 por ciento en 2016, es el que mejor está en la zona.



El parte también es positivo cuando se usa el criterio de pobreza multidimensional, elaborado con base en cinco aspectos centrales y quince indicadores, los cuales van desde condiciones educativas del hogar hasta acceso a servicios públicos domiciliarios. En este caso, el número fue 17 por ciento, ocho décimas menos que en 2016.



Por último, está el asunto de la desigualdad, que se mide con el coeficiente de Gini y ahora es menos aguda. Aún seguimos en el grupo de las sociedades más inequitativas del mundo, pero ya no estamos cerca de Guatemala o Haití, los del farolito en la región, sino cerca de México y mejor que Brasil, aunque lejos de Argentina.



Al respecto, lo más fácil es desdeñar la calidad de las estadísticas oficiales. No obstante, académicos vinculados a las principales universidades y técnicos de organismos multilaterales como la Cepal y la Ocde reconocen que el trabajo que aquí se hace en materia de recolección de información es serio. Ello obliga a concentrarse en el parte entregado no para caer en la autocomplacencia y darse palmaditas en la espalda, sino con el fin de entender los retos que tenemos por delante.



Y estos lo que muestran es la notoria vulnerabilidad de diferentes grupos de la población colombiana: las mujeres, los jóvenes, las familias con más hijos o los menos educados tienden a registrar tasas de pobreza más elevadas. Al mismo tiempo, hay una gran disparidad entre las distintas capitales. Para citar un caso concreto, la proporción de pobres en Quibdó es 47,9 por ciento, cuatro veces la de Bucaramanga.



Por otro lado, la situación de los habitantes de las zonas rurales ha mejorado mucho en la década presente, pero dista de ser satisfactoria. Mientras que en las cabeceras una de cada veinte personas está en condición de pobreza extrema y no alcanza a cubrir ni siquiera sus necesidades alimenticias, en el campo esa relación es de uno a siete.



Debido a ello no queda otra opción diferente que construir sobre lo ya edificado. Hace poco, el Conpes estableció la hoja de ruta para que Colombia cumpla con los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos en el marco de la ONU. La meta hacia el 2030 es ambiciosa, por lo cual no se pueden ahorrar esfuerzos ni, mucho menos, dar marcha atrás en el propósito de que la pobreza en el país siga descendiendo en forma sostenida.



Los programas sociales son muy importantes, y hay que cuidar su financiamiento. Sin embargo, lo que hace la verdadera diferencia es que el desempleo disminuya. Por eso hay que crear las condiciones adecuadas para que existan más plazas disponibles, crezca la clase media y esta sea una sociedad mejor.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com