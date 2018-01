Trump, un año de zozobra

Hace un año, cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, muchos se preguntaban si la enorme responsabilidad de liderar la principal potencia económica y militar del planeta cambiaría al polémico e irreverente empresario neoyorquino. Ahora, cuando se cumple el primer año de su gestión, la respuesta es quizá la contraria: ha sido Trump, con su carácter explosivo e impredecible, quien ha transformado una de las instituciones más estables del mundo contemporáneo.

Trump arrancó su mandato con dos claros objetivos: imponer la agenda nacionalista-populista que lo llevó a la Casa Blanca y deshacer el legado de su antecesor, Barack Obama. Para ello se rodeó de personas con poca experiencia, que contribuyeron al caos de los primeros días y con quienes no engranó. En seis meses destituyó a 17 de sus más altos funcionarios, y su presidencia se ha visto ensombrecida por la investigación para determinar si hubo coordinación entre su campaña y Rusia para influir en las elecciones en las que venció a Hillary Clinton (2016).



En lo interno, la agenda legislativa no ha tenido el éxito por él esperado, pues se vio frenada en parte por las disputas dentro de su propio partido, que no pudo mover temas de calado, no obstante contar con el control de ambas cámaras. El fracaso más evidente fue su incapacidad para desmontar el ‘Obamacare’, la reforma de salud del expresidente afroamericano. Y tampoco avanzó en su plan de desarrollo de infraestructura ni apareció la plata para el cacareado muro en la frontera con México.



Aun así, el gran logro de su primer año llegó en el trineo decembrino cuando los republicanos impusieron una reforma tributaria que recorta impuestos a la gran mayoría, especialmente a los ricos, aunque es materia de debate, pues podría contribuir a un aumento del déficit fiscal si no hay crecimiento.



Pero Trump movió los hilos sin descanso para adelantar su agenda conservadora y dar cumplimiento a varias de sus promesas de campaña. Entre ellas, frenar el ingreso de inmigrantes de naciones de mayoría musulmana, suspender los estatus de protección temporal que beneficiaban a ciudadanos de El Salvador, Haití y África, al igual que otra que bloqueaba la deportación de inmigrantes sin papeles que llegaron al país siendo muy jóvenes.



En la arena internacional su agenda aislacionista fue más polémica: retirar a su país del acuerdo sobre cambio climático de París, frenar el ingreso de EE. UU. al acuerdo comercial con 11 países del Pacífico (TPP), su salida de la Unesco...



Pero no es solo eso. Su retórica guerrerista tiene al mundo en ascuas ante la posibilidad de un conflicto nuclear con Corea del Norte, mientras que gestos como el de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y anunciar que moverá la embajada a esta ciudad han causado más desestabilización en el volátil escenario de Oriente Próximo. Y, de paso, se ha peleado con sus grandes aliados de Europa, denigrando de la Otán mientras coquetea con Moscú, su supuesto archirrival. Todas ellas son movidas contrarias al multilateralismo que caracterizó al país y están generando un vacío de liderazgo mundial que comienza a ser llenado por Rusia y China.



Colombia, al igual que otros países de la región, también fue víctima de la impredecible administración Trump. En septiembre, el presidente firmó un memorando en el que anunciaba que estuvo a punto de retirarle la certificación a nuestro país por su falta de colaboración en la lucha contra las drogas. Si bien existe preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos, sus palabras cayeron como una bomba en Bogotá y Washington, donde pocos entendieron la estrategia de maltratar al que quizá es su principal aliado en la región.



En lo económico, el récord de su primer año es positivo. El PIB, por ejemplo, dio un salto del 1,6 por ciento en 2016 a un 2,5 en 2017, mientras que el desempleo cayó al 4,1 por ciento, el más bajo en 17 años. Curiosamente, ese bienestar no se refleja en los sondeos, pues Trump no logra superar el 40 por ciento de popularidad. De hecho, es el mandatario con más bajos niveles de aceptación de los últimos 70 años.



Pero, genio y figura, sigue en su estilo. Sus constantes salidas en falso, los comentarios racistas que se le atribuyen, los ataques permanentes a la prensa y otras instituciones y los escándalos por supuesto acoso sexual o infidelidades con una actriz porno no solo han polarizado, sino que amenazan con destruir su partido, el Republicano. Lo cual se comenzó a ver en los comicios de Virginia, Alabama y Wisconsin, donde los demócratas obtuvieron triunfos que eran imposibles hace un año. Si esa tendencia se mantiene, el partido del elefante podría perder el control del Congreso en las legislativas de noviembre y dejaría a Trump en serios aprietos para sus últimos dos años.



Un año de prueba y error, de experiencias duras, que le dejarán enseñanzas claves. Ojalá Trump las asimile, por el bien de EE. UU. Y del mundo.



EDITORIAL