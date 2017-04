Treinta años de Feria

Se ha vuelto común que la Feria Internacional del Libro de Bogotá sea un evento extraordinario.

Pero no por ello habría que dar por sentado el gran esfuerzo que hacen sus organizadores para que no solo sea un festival literario como pocos en el mundo, sino además un encuentro académico, una rueda de negocios y una enorme librería en la que siguen sorprendiendo los descubrimientos de las grandes editoriales, los hallazgos de las editoriales independientes, los volúmenes de las editoriales universitarias, las ediciones bellísimas de las editoriales dedicadas a la literatura infantil.



No suele notarse con frecuencia, porque poco se observa el fenómeno desde fuera, pero es cierto que la continuidad de varios funcionarios, sumada a la llegada de los gestores de las nuevas generaciones, ha beneficiado de manera evidente al sector de la cultura colombiana: desde hace varios años la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ahora conocida como Filbo, ha contado con un equipo de conocedores que le han devuelto el brillo al evento y, además, lo han mantenido, y su trabajo ha sido tan serio que resulta impensable una feria que no sea un acontecimiento, una noticia.

Desde hoy y hasta el 8 de mayo, como un antídoto contra la sensación de que el mundo va por mal camino, se reunirán en Corferias cientos de voces literarias que han conseguido sus propios lectores FACEBOOK

TWITTER

La Filbo está cumpliendo treinta años, en su mejor momento. Desde hoy y hasta el 8 de mayo, como un antídoto contra la sensación de que el mundo va por mal camino, se reunirán en los galpones de Corferias cientos de voces literarias que han conseguido sus propios lectores: expondrán sus ideas autores como el sudafricano J. M. Coetzee, el indio V. S. Naipaul, el norteamericano Richard Ford, el español Enrique Vila-Matas o la brasileña Marina Colasanti, estrellas innegables del exigente mundo editorial, pero podría completarse este texto con una lista de los estupendos escritores del mundo entero que estarán estas dos semanas aquí en Bogotá.



Como parte del llamado año Colombia-Francia, que cumple cuatro meses de valiosos intercambios culturales entre los dos países, también harán parte del encuentro –pues Francia es el país invitado de la Filbo– una serie de narradores e intelectuales franceses de primer orden. Llegan en un momento fundamental de la historia política de su país. Y seguro tendrán mucho que decir sobre las elecciones presidenciales que pueden cambiar el rumbo de Europa. Pero, sobre todo, se trata de figuras con mundos tremendamente personales que envolverán a los lectores colombianos.



Resulta destacable también constatar cómo en la lista de los invitados a la Filbo no deslucen de ningún modo, sino que se encuentran a la altura, los escritores, los periodistas, los artistas colombianos. La Feria perdió hace años el miedo a traer a los protagonistas del mundo editorial, a los agentes, a los traductores, a los editores más prestigiosos del planeta, pero también redescubrió todo lo valioso que se ha estado haciendo en el país de los libros: baste mencionar no más, como prueba reina, y a manera de breve homenaje, el merecido premio –a Mejor Editorial Infantil y Juvenil en América Latina– que recibió la editorial colombiana Babel Libros en la pasada Feria de Bolonia.



La Feria Internacional del Libro de Bogotá se ha vuelto un premio, también, para su industria.



editorial@eltiempo.com