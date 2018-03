Trancados...

Tres días, que bien pueden equivaler a un fin de semana en familia, a unas vacaciones cortas o a tomar un curso intensivo de la actividad que se nos antoje. Ese es el tiempo que se pierde, en promedio, cuando se suman las horas que los bogotanos pasan en un trancón cada año: 75. Y no solo ellos. La misma pesadilla la padecen los habitantes de Medellín, Cali, Barranquilla y aun municipios cuya población no excede los 200.000 habitantes. La inmovilidad es la constante en la mayoría de los centros urbanos del país.

De 1.360 municipios analizados por la firma Inrix (especializada en el manejo de datos de transporte), la capital colombiana ocupa el sexto lugar entre las más congestionadas del mundo, superada por Los Ángeles (pierde más de 100 horas al año), Moscú (91), Nueva York (91) y São Paulo (86). Todas con sistemas de movilidad más desarrollados que el nuestro, y, sin embargo, no escapan a este cáncer devastador de la ciudad moderna.



El incremento del parque automotor, el auge de la motocicleta, el transporte de carga, nuevos y polémicos jugadores como Uber –que facilita que más carros particulares copen las calles– y un transporte público siempre en deuda con sus usuarios contribuyen a agravar el problema. A todo ello hay que agregar el cada vez más reducido espacio disponible para proyectos viales.

Se ha repetido hasta la saciedad: transporte público digno

Todo esto ha traído como consecuencia no solo la pérdida de tiempo y de calidad de vida de las personas que soportan los atascos, sino que ha disparado el nivel de insatisfacción de la gente. La movilidad es el rasero con el que hoy se mide la efectividad de un gobierno local. Según las encuestas de los programas Cómo Vamos en Bogotá y Cali, el 65 y el 53 por ciento de la gente, respectivamente, percibe que gasta más tiempo en sus desplazamientos, mientras que en Manizales, Pereira o Medellín, entre el 41 y el 51 por ciento de las personas dicen que emplean el mismo tiempo en desplazarse de un lugar a otro, en comparación con el año anterior.



En Bogotá, el fenómeno de los trancones está sobrediagnosticado. A la abundancia de carros se suma la falta de estrategias para el manejo de la logística en el transporte de carga. Hay estudios que demuestran cómo el control de horarios, rutas y frecuencias contribuiría a mejorar las cosas. El retraso que por más de una década sufrió el avance de más troncales para el sistema masivo y soluciones viales proyectadas hace más de 30 años, como la construcción de la Avenida Longitudinal (ALO) –que debería ser un tema de interés nacional–, hacen que las vías internas colapsen y que los perjudicados sean los ciudadanos de a pie.



Lo peor es que el problema no tiene solución a corto ni mediano plazo. Ni siquiera el metro puede acabar con los trancones, como no lo ha conseguido en Nueva York, Londres o Medellín. Mientras llegan las soluciones de fondo, lo que se impone son medidas de comportamiento ciudadano: uso racional del carro, redoblar la seguridad para usuarios de la bicicleta, control de los mal parqueados, tomarse en serio lo de modificar horarios laborales y manejo de carga, así como las inaplazables mejoras en el transporte público, etc. De lo contrario, solo cabe resignarnos a seguir perdiendo tres días de vida sana al año por andar atascados en medio de la calle.



