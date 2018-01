Tiempo de festivales

Son la cara y el sello de la misma moneda: el divertido e inteligente Carnaval de las Artes de Barranquilla y el emocionante e interesante Hay Festival de Cartagena. Desde el principio, pero, sobre todo, luego de doce años de convivencia pacífica, han conseguido diferenciarse en su tono, en su audiencia, en sus invitados, en sus temas de fondo. Han despertado conciencias y sensibilidades cada uno a su manera. Han acercado a los artistas a sus públicos cada uno en su propia lengua. Y el resultado es, sin duda, el enriquecimiento de nuestra cultura.

El Hay Festival 2018 no solo presenta una nueva lista de 39 escritores menores de 40 años más importantes de Latinoamérica –entre ellos, seis de las voces más interesantes de la nueva literatura colombiana–, sino que, aparte de reunir desde hoy hasta el domingo a artistas del talante de J. M. Coetzee, Carolin Emcke, David Rieff, Salman Rushdie, Julieta Venegas, Nadya Tolokno, y los cantantes Ana Belén y Víctor Manuel, se ha puesto como meta seguir llevando sus conversaciones fascinantes a varias ciudades colombianas.

El saxofonista dominicano Crispín Fernández conversa con el profesor dominicano Alexis Méndez y con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, en el Parque Cultural del Caribe, de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

El Carnaval de las Artes, por su parte, se ha propuesto una vez más emparejar a los más destacados miembros de la escena artística barranquillera con algunos de los más grandes artistas del mundo que por alguna razón –que escapa a lo meramente artístico– no son los primeros artistas que vienen a la cabeza del gran público; el humor, la música popular, el cómic, el cine de todos los géneros, desde el terror de serie B hasta el melodrama, seguirán siendo explorados con desparpajo.



Larga vida a los dos festivales que removieron el mundo cultural colombiano y siguen produciendo conexiones que de otra manera no se habrían dado. A un país como el nuestro, atropellado por sus noticias diarias, sí que le convienen estas pausas para pensar, para poner en duda. Y agradecer que sus gestores no hayan bajado la guardia, sino redoblado esfuerzos, después de tantos años de cumplir con la tarea de celebrar la cultura.



