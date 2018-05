Solidaridad con EPM

No es usual que la construcción de una hidroeléctrica llegue a las primeras planas de los diarios, a menos que se presenten imprevistos. Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con el proyecto de Hidroituango, el más ambicioso en la historia del país, que ya no se integrará al sistema interconectado a finales de este año, como era el propósito original.

El motivo es conocido: a finales de abril hubo un derrumbe dentro del túnel que desvía las aguas del río Cauca para permitir la construcción de la presa. No obstante la reacción de los ingenieros de las Empresas Públicas de Medellín —responsables de la obra—, la situación se complicó debido a la presencia de la temporada invernal, con lo cual se comenzó a acumular el agua a un lado del dique, mientras que del otro empezó a escasear.



La preocupación ante la afectación de las columnas ribereñas, sumada a los peligros derivados de un eventual desbloqueo del taponamiento, llevó a los directivos de EPM a anteponer la responsabilidad a los resultados económicos. En consecuencia, desde la tarde del jueves se autorizó la inundación del cuarto de máquinas, con lo cual se deja fluir parte del líquido acumulado.

Habrá que esperar a que cese la emergencia con el fin de hacer un balance y proceder a las reclamaciones de los destrozos a los activos amparados por las pólizas de seguro.

La determinación no está exenta de traumatismos. Aparte de que el personal que laboraba en el montaje de los equipos —que un día no muy lejano permitirán generar electricidad— queda cesante, no hay duda de que el agua ocasionará daños a los tableros de control instalados y a otros elementos, anotando que las enormes cuantías que se han mencionado en las redes sociales no tienen fundamento cierto.

Habrá que esperar a que cese la emergencia con el fin de hacer un balance y proceder a las reclamaciones de los destrozos a los activos amparados por las pólizas de seguro, antes de apresurarse a sacar conclusiones.



En el entretanto, es deber de la opinión acompañar a la firma antioqueña, cuyo profesionalismo no debería ponerse en duda.



