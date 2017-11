Sí a aplicaciones digitales

Apoyo total e incondicional a la posición del ministro de TIC, David Luna, sobre la legalidad de Uber, Airbnb y Cabify y otras similares, así existan otras entidades del Gobierno que se han quedado en la época de las cavernas y legislan y las tratan como algo no permitido en este mundo digital, en el que todo va para allá.

He mencionado antes la necesidad de que las entidades estatales bailen al mismo ritmo en lugar de estarse pisando los pies y trastabillando para luego terminar en el suelo. Esto es lo que está pasando con las innovaciones digitales, como las ya mencionadas, y que nos favorecen a todos los colombianos, las cuales son reguladas por diferentes entidades, traduciéndose esto en palos en sus ruedas que acaban frenando el desarrollo digital del país.



Los taxis amarillos deben entender que el servicio que presta Uber es mejor y se deberían concentrar en mejorar el suyo para así poder competir en mejores condiciones. Estoy seguro de que si los carros de Uber desmejoraran su atención con el público, el servicio de los taxis amarillos sería más apetecido, pero eso no es lo que está pasando.



No se entiende qué es lo que tiene el Gobierno, que no comprende lo que está sucediendo en el mundo, donde todo se está manejando de una forma digital, para comenzar a legalizar y regular estas aplicaciones para que se puedan usar cumpliendo con la ley. ¿Será que los gremios de taxistas y otros sectores afectados por las aplicaciones ejercen mucha influencia en el Estado?



Esta descoordinación en la regulación del sector digital del país, telecomunicaciones, aplicaciones, estándares, moneda digital, etc., hace que el país avance muy poco, ya que cuando se avanza en zigzag en lugar de línea recta, esto es lo que sucede. Se debería empezar a pensar en cómo arreglar esto, y me parece que el ente regulador podría estar ubicado en el Ministerio de las TIC, dado que esta entidad es la que más conoce y sabe de todo lo que está sucediendo en el sector y que cae bajo su responsabilidad. Esto va a ser el eje central del desarrollo del país en los años futuros. Si eso no se implementa, va a ser difícil superar la brecha digital, que ahora caracteriza a los países desarrollados.



Hay que competir con calidad y valores agregados que atraigan a los clientes, y no vetando aplicaciones. Taxis con muy servicio, habitaciones en hoteles con buenos precios y excelentes servicios son algunos ejemplos de cómo se puede competir con Uber y Airbnb.



GUILLERMO SANTOS CALDERÓN

guillermo.santos@enter.co