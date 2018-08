La licitación para cambiar la flota de buses de las fases I y II de TransMilenio sigue encontrando riesgosos obstáculos. Se trata de 1.400 buses que ya cumplieron su ciclo, amenazan con terminar destartalados en cualquier momento y cuyo reemplazo no da espera. Riesgosos, pues es claro que cuanto más largas se le dé al problema, más riesgo hay de que los buses colapsen, generen accidentes o terminen archivados mientras la gente pide un mejor servicio.

El escenario suena apocalíptico, pero es real. Basta abordar uno de estos aparatos para sentir su desgaste, amén de la contaminación que producen, de lo obsoletas que lucen varias estaciones y puentes del sistema y de un evidente desgaste que deja el haber superado, hace rato, el millón y pico de kilómetros de recorrido.



La licitación se ha aplazado en dos oportunidades, una en el gobierno anterior y otra en el actual. Por tanto, ya no da espera ni es conveniente una nueva prórroga. El Distrito fijó las reglas de juego para que quienes aspiraran a participar en ella tuvieran en cuenta, entre otras consideraciones, el uso de energías limpias para la operación de los vehículos. De hecho, les dio un puntaje mayor a quienes se fueran por buses eléctricos o de gas.

Hasta ahí, todo parecía normal. Sin embargo, con el pasar de los días y durante la etapa previa a la apertura de la licitación, volvieron a surgir dudas de la Procuraduría, concejales y ambientalistas. La razón es que los pliegos mantienen la posibilidad de que parte importante de los nuevos buses funcionen con diésel.



Hay que ser claros a fin de no crear falsas expectativas y para que a la gente se le diga la verdad. Pretender una flota plena de buses con cero emisiones es imposible en las actuales circunstancias; insinuar que se quiere dejar por fuera a ciertos operadores que desean vender buses eléctricos, un exabrupto, e insinuar, así mismo, que la Administración tiene algún interés por uno u otro sistema es injusto cuando viene tratando de modernizar un sistema abandonado a su suerte en la última década. Satanizar así el asunto no les hace bien ni a la ciudad ni a TransMilenio. Hacer proselitismo aprovechándose de una cuestión altamente sensible para la sociedad, tampoco. Hay que obrar con realismo.



La Alcaldía ha expresado que la licitación contempla buses eléctricos, de gas y Euro V, pero algunos han pretendido exaltar la idea de que se quiere hacer conejo a la ciudad. Si eso es así, que lo demuestren, pero que no exhiban el falso argumento de que las condiciones están dadas para tener un sistema de cero emisiones: ni técnica ni financieramente ello es viable en las actuales circunstancias.



Lo reconoce la concejal María Fernanda Rojas, voz sensata en esta materia. Para ella, un 20 por ciento de vehículos a base de energías limpias ya será un avance. La Administración ha dado un mes para que los oferentes ajusten sus propuestas, y críticos y ciudadanos deben velar por una etapa de transición que nos lleve, en corto tiempo, a un modelo de buses no contaminantes. Lo que no debe dar espera es aplicar la ley a los mayores causantes de la polución del aire en Bogotá: transporte de carga, volquetas, motos y los buses del SITP, como lo advirtió la Universidad de los Andes.



