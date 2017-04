Semana de reflexión ambiental

Cada vez cobra más importancia la variable del clima a la hora de planear unas vacaciones. Por lo acontecido en Mocoa, reina por estos días una sensibilidad especial frente a asuntos relacionados con los fenómenos naturales, algo, desde luego, más que comprensible.

El cambio climático llegó para quedarse y obliga a la especie a recorrer el camino de la adaptación a las nuevas realidades. Ahora a los rutinarios, pero no por ello menos importantes, consejos sobre comportamiento al volante –no beber y conducir, portar el equipo de carretera, revisar el vehículo antes de partir, no adelantar en puntos no permitidos de la vía, descansar lo suficiente antes de una larga jornada manejando carro, por mencionar los más importantes– hay que sumar aquellos relativos a las consecuencias que traen fenómenos como lluvias en cantidad inusual, con todas sus consecuencias.

Es de esperarse, entonces, que esta actitud receptiva para tomar en cuenta las señales de la naturaleza sirva para prevenir hechos que lamentar en estos días santos y que esta se instale en la rutina de personas y entidades. Es un cambio de actitud que debe llevar no solo a la resiliencia, sino a una mayor sintonía con las necesidades del planeta para así enrumbar el desarrollo hacia objetivos que compaginen nuestro bienestar como especie y el respeto por “la casa común”, en términos del papa Francisco en su encíclica del 2015, ‘Laudato Sí’.



Por lo pronto, y con miras a que esta semana pueda ser dedicada al descanso, a la reflexión y, en el caso de los creyentes, a la oración, hay que seguir atentamente las recomendaciones del Ideam. Que incluyen, entre otros puntos, identificar áreas que históricamente se han inundado, verificar que a las redes de alcantarillado y drenaje se les haya hecho el debido mantenimiento, no descuidar los boletines meteorológicos y, en general, estar pendientes de las informaciones sobre el estado del tiempo. Para ello es de gran utilidad la aplicación para teléfonos inteligentes 'Mi Pronóstico'.



Que estos días de reposo renueven el espíritu y, de paso, la cada vez más necesaria disposición para escuchar e interpretar los mensajes que envía el planeta.



