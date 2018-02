Se trata de las víctimas

25 de febrero 2018 , 12:12 a.m.

25 de febrero 2018 , 12:12 a.m.

Por varias razones, entre ellas el necesario buen avance del posconflicto, hay que seguir muy de cerca los desarrollos de las acciones que la Fiscalía General de la Nación inició esta semana contra los propietarios de los supermercados Supercundi y Merkandrea y que dieron pie a violentos e inaceptables actos vandálicos. A los hermanos Norberto, Uriel y Edna Mora, el ente acusador los señala de ser testaferros de alias Romaña. Ellos, junto con su hermano Luis Alirio, hoy prófugo, habrían utilizado dichos establecimientos para el lavado de la fortuna del exguerrillero. También se los señala de otros delitos, entre ellos secuestro y tráfico de armas.

Los hermanos Mora también deberán explicar numerosas inconsistencias en la contabilidad de sus negocios y justificar un considerable incremento de sus patrimonios. Como lo reveló el miércoles pasado este diario, entre el 2001 y el 2016 Norberto Mora registró incrementos patrimoniales sin justificar por 5.494 millones de pesos. La situación de Uriel y Edna es similar. Asimismo, los supermercados Supercundi pasaron de tener 182.000 millones en ventas en el 2014 a 259.000 millones en el 2016. Otro trabajo periodístico de este diario mostró cómo productos de la canasta familiar eran vendidos a precios sustancial y sorprendentemente menores en comparación con los de otros establecimientos similares.



En términos jurídicos, el objetivo de que la antigua guerrilla honre su compromiso de poner a disposición de las víctimas la totalidad de su riqueza está atado a lo que ocurra con la implementación y puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y es que si bien los hombres de ‘Timochenko’ ya entregaron un listado de bienes, así como oro y efectivo por 18.000 millones, hay que esperar a ver qué información acerca de sus patrimonios individuales suministra cada uno de los integrantes en su comparecencia ante el sistema de justicia transicional. Ahora, en el caso que hoy nos ocupa, el señalado Henry Castellanos ya negó cualquier vínculo con los capturados y sus actividades objeto de escrutinio de la Fiscalía.



Pero, más allá de cómo se desarrolle este largo proceso, algo debe quedar claro desde ya: en lo que concierne a la riqueza de las Farc, cuyo destino son las víctimas, no puede haber lugar para ambigüedades. Es necesario que la totalidad de sus bienes queden destinados a la reparación de quienes sufrieron por sus acciones. Lo cierto, y en esto hay que ser enfáticos, es que de ninguna manera debe repetirse la historia de la desmovilización de los paramilitares, en la cual lo entregado fue apenas una fracción de lo que luego pasó a manos del Estado a través de la extinción de dominio, cuyo monto total ronda el billón de pesos. En aquella oportunidad las autodefensas ilegales apenas entregaron unos 300.000 millones de pesos, representados, en muchos casos, en bienes que no servían para el fin para el cual fueron entregados, y el Estado terminó asumiendo ese deber. Asimismo, las propiedades de los comandantes ‘paras’ en el exterior, que no eran pocas, tampoco fueron incluidas. En el caso de las Farc, son muchos los indicios de actividades económicas de la organización en países vecinos y de Centroamérica.



La manera como el ente acusador ha rastreado estas fortunas y las decisiones que ha tomado bien pueden ser un argumento contra la desconfianza de algunos frente a los términos en los que se está dando el regreso de las Farc a la vida civil. Lo que aquí se puede ver es una entidad que actúa con la eficacia requerida y así envía un mensaje claro para disuadir a quienes después de haber formado parte de esta organización se vean tentados a retomar las sendas del delito. En el marco de este esfuerzo, la cabeza de la entidad, Néstor Humberto Martínez, puso sobre la mesa la propuesta de crear un nuevo peso con el fin de dejar sin valor las sumas que hoy se encuentran almacenadas en caletas de distintas organizaciones criminales. Es una idea audaz y valiosa que amerita ser discutida en el corto plazo.



Mención aparte merece el vandalismo registrado. Aquí cabe preguntarse si la policía y demás autoridades responsables de reaccionar ante fenómenos así tuvieron claras desde el comienzo las dimensiones de la movilización registrada. Al tiempo, es fundamental establecer pronto y con suficiente nivel de certeza si detrás de los vándalos hubo algún tipo de coordinación centralizada.



Es urgente que haya claridad y se despejen dudas sobre este asunto, central y decisivo para el éxito del posconflicto. Y necesario también para los involucrados: el Gobierno, la sociedad civil, la Farc y, sobre todo, las víctimas. Todos deben coincidir en que tiene que haber cero tolerancia frente a quienes, mediante engaños o mentiras, les pongan conejo a aquellos cuyas vidas fueron marcadas para siempre y de manera traumática por el conflicto.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com