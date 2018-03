Se despeja el panorama

Aunque en el calendario electoral la cita con las urnas celebrada este domingo tenía la denominación de ‘legislativas’ –y se eligió el nuevo Congreso–, es claro que los principales sucesos políticos que dejó la jornada tienen que ver más con las dos consultas realizadas en paralelo con la elección de los nuevos integrantes del parlamento.

De ello da fe la manera como la atención de los colombianos se concentró mucho más en el desempeño de los aspirantes a ser candidatos de cada una de las coaliciones que en cuál será la conformación de Senado y Cámara de Representantes en el próximo cuatrienio. Lo anterior, independientemente de que la Registraduría haya divulgado primero los resultados de las consultas. Llama la atención, en principio, el número de participantes: más de 9 millones.



No cabe duda respecto a que los resultados y las cifras arrojadas por ambas votaciones, faltando poco más de dos meses para la primera vuelta de la elección presidencial, constituyen dos hechos políticos de incuestionable trascendencia. Tanta que, para algunos observadores, aumenta la posibilidad de que un candidato consiga la mitad más uno de los votos en primera vuelta y obtenga así la victoria definitiva.



Esto, luego de unos comicios que tuvieron un histórico marco de tranquilidad. Con contadas excepciones, las primeras elecciones celebradas tras la firma del acuerdo de paz con las Farc se desarrollaron sin acciones violentas que lamentar.



Resulta paradójico que uno de los acontecimientos que rompieron la calma con que venían desarrollándose los comicios fueron las protestas de los electores que no encontraron tarjetones para participar en la consulta de su preferencia. Si bien no se trató de una anomalía masiva –solo se dio en 26 puestos– y pese a que a la postre esto no tuvo impacto en el resultado de ambas votaciones, lo sucedido alcanza a empañar la jornada. No obstante las explicaciones entregadas por el registrador, Juan Carlos Galindo –que generaron un innecesario roce con el ministro de Hacienda–, quedó la impresión de que lo ocurrido perfectamente pudo haberse evitado.



De este episodio se desprende otro hecho: la manera como algunos candidatos, en el marco de la ansiedad y la tensión propias del cierre de las urnas, lanzaron irresponsables acusaciones que pueden generarles ovaciones entre sus seguidores, pero que mucho daño le hacen a la legitimidad de las instituciones.



En cuanto a la conformación del Congreso, más allá de las variaciones que pueda haber cuando se tengan los resultados del ciento por ciento de las mesas, se puede ver que las cinco fuerzas más votadas de los últimos cuatro años mantienen su prevalencia: Centro Democrático, Cambio Radical, partido de ‘la U’ y los partidos Liberal y Conservador, colectividades que se verán el próximo 20 de julio, de nuevo, ante el desafío de tejer alianzas para alcanzar una posición mayoritaria.



Una elección tranquila, que despeja en algo el panorama y sobre la que habrá tiempo de profundizar. Por ahora, hay que hacer votos para que el nuevo Congreso sea mejor de lo que parece y esté a la altura de los grandes desafíos nacionales.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com