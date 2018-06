Respaldo a un proyecto

Esta semana es crucial para el futuro de la justicia especial para la paz (JEP). En el Senado de la República deberá someterse a votación –de no mediar aplazamientos– el proyecto de ley que reglamenta este mecanismo de justicia alternativa, eje fundamental de los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc, que permitieron que esta guerrilla pusiera fin a más de cincuenta años de lucha armada.

Lo previsto inicialmente por el Ejecutivo, impulsor de la iniciativa, era que esta se aprobara en el periodo legislativo que terminó el pasado 20 de junio, lo cual no ocurrió debido a dos factores. El primero, la duda que había respecto a si la Cámara alta podía aprobar esta ley reglamentaria sin que antes la Corte Constitucional se hubiese pronunciado respecto a la ley estatutaria de la JEP. El segundo, el inevitable eco del resultado de las elecciones del pasado 17 de junio, que produjeron un reacomodo de las fuerzas políticas del país.



Dada esta realidad, el presidente Juan Manuel Santos se vio obligado a convocar sesiones extras, en vista de la importancia de este y otro puñado de proyectos para la implementación de los acuerdos de paz.



Como ya se ha dicho desde estos renglones, lo mejor para el país es la aprobación de dicho proyecto de ley. El principal argumento no ha cambiado: dejar esta tarea pendiente es lo mismo que otorgarle a la JEP la autonomía que quienes ahora se muestran reticentes a respaldar la iniciativa señalan como una amenaza para las instituciones. Esto porque el acto legislativo que la crea abre las puertas para que ello ocurra en caso de que no se reglamenten desde el Legislativo sus procedimientos.

No puede caer en saco roto la advertencia del presidente Juan Manuel Santos acerca del riesgo de que la CPI ponga su lupa sobre el país.

A lo anterior hay que agregar que la Corte Constitucional ya estableció en un comunicado que el Congreso podía aprobar la mencionada ley sin tener que esperar la decisión que esta tome acerca de la constitucionalidad de la otra norma. Es una postura que, a su vez, el presidente del alto tribunal, Alejandro Linares, le comunicó personalmente al presidente electo, Iván Duque.



Además, tiene razón el presidente Juan Manuel Santos en que introducir cambios en el trato de este sistema de justicia a los militares podría llevar a que la Corte Penal Internacional ponga su lupa sobre lo que ocurre en Colombia. Y así también lo entiende el actual comandante de las Fuerzas Militares, general Alberto Mejía, quien afirmó ayer que reglamentar la JEP es necesario para la seguridad jurídica de sus hombres. Una petición igual hizo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Este funcionario puso énfasis en que 2.300 integrantes de la Fuerza Pública que ya se sometieron a la justicia especial no pueden quedar en el limbo.



Por supuesto, no se debe ignorar que el clima político es hoy muy diferente al de hace unas semanas. Pero este cambio no se puede traducir en posturas cerradas a la banda. Debe llevar a un diálogo que atienda las inquietudes de quienes salieron fortalecidos tras las citas en las urnas del primer semestre. Es una buena noticia, por lo tanto, que luego de las conversaciones con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, los senadores del Centro Democrático hayan decidido llevar a instancias de Duque la decisión final de qué posición asumir en estos momentos cruciales. Ojalá todo esto sirva para dar un paso adelante.



