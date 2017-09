No hay mayor preocupación para los bogotanos hoy que la seguridad en su ciudad. La reclaman a diario, la exhiben los estudios del programa Cómo Vamos, la reseñan los medios de forma obsesiva. Y, no obstante los esfuerzos que se hacen, son marginales las mejoras en la percepción de seguridad. Puede haber muchas explicaciones para ello, entre otras que la capital sigue careciendo de un mayor pie de fuerza policial o que falta inteligencia para desvertebrar estructuras criminales.

Sin embargo, otro factor determinante puede estar incidiendo en ese sentimiento ciudadano y en la frustración que exhibe hoy el secretario de Seguridad de la capital, Daniel Mejía: la reincidencia criminal fruto de decisiones judiciales.



Según un análisis recién revelado por el funcionario, Bogotá va camino de convertirse en una de las ciudades más impunes del país, dado el porcentaje de delincuentes que quedan en libertad pocas horas después de ser capturados. De los casi 6.500 detenidos este año, más de la mitad son reincidentes, es decir, volvieron a sus andanzas. Y de los 25.000 que quedaron a buen recaudo de la Policía en los últimos cuatro años, casi el 95 por ciento habían sido detenidos en dos o más ocasiones.

Las mismas estadísticas dan cuenta de antisociales apresados hasta 50 veces –una vez cada 20 días–. Aún más aberrante resulta el dato según el cual una persona señalada de homicidio, hurto y venta de estupefacientes ha sido arrestada 34 veces. Simplemente inconcebible.



Garantizar la seguridad de una ciudad con 8 millones de habitantes, un pie de fuerza que no supera los 20.000 agentes y poderosas bandas dedicadas al microtráfico, hurto de celulares, asalto al comercio y fleteo, entre otros delitos, requiere una verdadera estrategia para no quedar sometida al hampa. Y parte esencial de tal estrategia debe ser el trabajo mancomunado entre sus autoridades y una eficaz labor de la justicia. No puede haber ningún tipo de rendija que facilite a los maleantes su actividad; eso constituye una burla a la misma justicia.



El costo pagado por decisiones que permiten la reincidencia criminal puede ser muy alto. Cabe recordar que, no hace mucho, el propio Mejía expresó su indignación luego de que un juez de Bogotá dejó en libertad a dos individuos que fueron detenidos portando un artefacto explosivo en el sector de Engativá. Pues bien, uno de esos sujetos, alias Barbas, fue presentado por la Fiscalía como explosivista del MRP, la misma red señalada de perpetrar la acción terrorista del pasado 17 de junio en un centro comercial del norte de la capital y que dejó un saldo de tres mujeres muertas y varias personas heridas. Por fortuna fue recapturado.



Ninguna ciudad del mundo puede garantizar la plena seguridad para sus habitantes. Aun las más desarrolladas sufren el embate de la delincuencia común o de movimientos extremistas. Pero no debe permitirse que los golpes que consigue dar la Policía para procurar una mayor tranquilidad ciudadana terminen diluidos en la maraña judicial; esto desalienta a quienes tienen que perseguirlos y genera desazón entre la gente, que suele juzgar con severidad la falta de acción del Gobierno en esta materia.

