Que suene el ‘Bunde’

Todavía suena el alegre ‘Bunde’ en Ibagué y retumba en el país, pues no se apaga aún la fiesta por el memorable triunfo del equipo Deportes Tolima sobre Atlético Nacional de Medellín, que le valió el título de campeón de la Liga Águila. Y es apenas un preámbulo del San Pedro, la fiesta grande en esa bella región.

Tolima ganó la segunda copa en sus 64 años de historia. Y ganó, sobre todo, admiración, pues la estrella fue una conquista épica, llena de coraje, siendo menos plantel, pero igual en la cancha. Y con un técnico, el samario Alberto Gamero, que no solo los dirigió bien y supo plantear las estrategias, sino que les inculcó orgullo, entrega y sana rebeldía, muy de la aguerrida cultura de los indómitos pijaos. Ese tal vez es el secreto de la hazaña. O, mejor, un ejemplo para todos.



El nuevo campeón había vencido a Medellín, buen equipo también, desde los 12 pasos en el Atanasio Girardot, pero esta vez era Nacional, el puntero, el mejor armado del torneo, el invicto en su patio, al que no le habían hecho goles allí, que traía un gol de ventaja y tenía en las tribunas a más de 40.000 hinchas vestidos de verde. Pero en el fútbol, como casi en todo juego, no hay nada escrito ni hay invencibles. Solo se necesita convencerse de que se puede. Esa es otra lección.



Lección que sabe Tolima desde cuando en el 2003 logró su primera estrella, también de visita en Cali e igualmente desde el punto penal. Y así mismo, por 4 a 2, como el sábado, en un partido vibrante los 95 minutos. Porque fue una final emocionante, sin violencia adentro ni afuera de los estadios, lo cual es loable y respalda este sistema de campeonato.



De otra forma, no sería tan vibrante y emotivo, y no se darían estos resultados casi poéticos, que crean afición, llenan estadios y son motivo de alegría y orgullo para unas regiones, pues los equipos de fútbol son parte de la entraña de los pueblos. Bello aperitivo antes del plato fuerte del Mundial de Rusia. Bien por el fútbol.



EDITORIAL

