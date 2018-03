Putin, seis años más

19 de marzo 2018 , 02:07 a.m.

Estaba cantado. Este domingo fue reelegido, con más del 74 por ciento de los votos (a la hora de escribir esta nota), el presidente ruso, Vladimir Putin, quien completa veinte largos y controversiales años en el poder. Según las agencias internacionales, se reportaron irregularidades en varios puestos de votación –globos que tapaban las cámaras de seguridad, oficiales que llenaban urnas de votos, observadores a quienes se les impidió su labor–, pero se trata de un resultado contundente que demuestra la popularidad gigantesca del líder que ha marcado la historia de la Rusia del siglo XXI.

Se queda el poderoso Putin con la presidencia en los convulsionados tiempos de Donald Trump, como una figura con una oposición prácticamente inexistente y una influencia grande en la política del mundo. Ya había roto el récord de estar al mando de la nación que había establecido el dictador Joseph Stalin, pero esta nueva reelección por seis años, que, en teoría, será la última, los convierte a él y su régimen en dueños de la administración de su país durante el primer cuarto del siglo que estamos viviendo.



Se habla de su dominio absoluto de los medios de comunicación, de sus modos dictatoriales, de sus estratagemas para conservar el poder, pero el triunfo de este domingo es el resultado de una popularidad innegable que lo acompaña a pesar de todo: bajo sus órdenes, que tienden a ser cortas y tajantes –se habla de ‘putinismos’ como de una forma particular de decir las cosas–, la economía rusa ha sobreaguado y, no pocas veces, crecido.



Por la confirmación de la influencia de su gobierno en las elecciones estadounidenses de 2016, se ha vuelto una sombra en la administración de Trump. Y por el supuesto asesinato de algunos espías en el Reino Unido, que la primera ministra Theresa May ha considerado “muy probable” y constituiría un ataque de Estado a Estado, la relación de Rusia con Occidente se ha vuelto un pulso que tiende a seguir creciendo. El hecho es que las urnas dieron su veredicto.



