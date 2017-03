Proteger a los niños

La protección de los niños contra los numerosos peligros que los acechan en Bogotá, donde cada día son víctimas de los más diversos y aberrantes atropellos, no es solo un problema de los padres, sino sobre todo de la ciudadanía entera. Y debe ser una preocupación constante, no de un día, ni solo cuando ocurre un crimen que se vuelve mediático.

Por todo ello resultó de gran importancia el foro ‘Bogotá, cómo vamos en entornos escolares para la convivencia’, realizado esta semana en las instalaciones de la Universidad Javeriana y en el cual participaron las secretarías de Educación y Seguridad, Bogotá Cómo Vamos, la Cámara de Comercio, rectores, docentes y estudiantes de la ciudad.



Allí se pusieron en evidencia datos escalofriantes, de Medicina Legal, como el incremento del 33 por ciento –entre el 2015 y el 2016– de los suicidios de niños de 12 a 17 años. Lo usual, y lo esperado, es que los menores de esas edades estén aprendiendo, jugando, haciendo deporte, pero nunca, jamás, pensando en quitarse la vida. Sin duda, si llegan a ese abismo es porque han sido victimizados.

No hay que ignorar que, según la ONG Save the Children, cada hora llegan dos niños a Medicina Legal por haber sido presuntamente víctimas de abuso sexual. Ni deben ser un secreto las aterradoras cifras de embarazo adolescente que siguen dándose en Bogotá. El entorno cuenta: el sistema de alertas de la Secretaría de Educación encontró que tres de cada diez supuestos casos de embarazos se registran en Usme y Ciudad Bolívar, localidades deprimidas y afectadas por el alto consumo de sustancias psicoactivas.



Se está trabajando seriamente para reparar el horror: Bogotá está llena de trabajadores sociales que entregan su vida a los niños en crisis. Pero parece que los esfuerzos no son suficientes. Tiene razón la concejal Lucía Bastidas cuando asegura que se necesita una acción integral que involucre a las autoridades, a la sociedad y a las familias. Y vale la pena escuchar al concejal Emel Rojas cuando advierte que 511 planteles educativos de la ciudad representan un riesgo para los estudiantes.



Todo lo que se haga para proteger el entorno escolar es poco. María Victoria Angulo, secretaria de Educación, dio en el foro mencionado la buena noticia de la reactivación del Comité Distrital de Convivencia Escolar. Se trata de una entidad que articula 32 entidades nacionales y distritales en busca de garantizar los derechos de los niños y los adolescentes.



Pero no hay duda de que convienen, además, el mejoramiento tecnológico del sistema de alertas, la afinación de las estrategias del programa ‘Caminos seguros a la escuela’ y la presencia de seguridad privada y de gestores de convivencia en los alrededores de los colegios. Y se necesita que se aborde el tema en forma amplia, que colegios y padres sean una familia en términos de comunicación y confianza.



Por supuesto, deben seguirse golpeando las ollas de las drogas, estilo 'Bronx', manejadas por despiadadas organizaciones criminales, pero la protección de los niños de la ciudad tiene que ser obra de la sociedad entera: bienvenidos todos los foros, todas las iniciativas, todos los esfuerzos.