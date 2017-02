Editorial: Premios Nobel en Colombia

Antes de que el Premio Nobel le fuera concedido al presidente Santos en diciembre del año pasado, antes de que el mundo se enfrentara al cambio radical que se ha estado viviendo en la Casa Blanca, y que es todo un reto para los canales diplomáticos, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) había propuesto a la capital colombiana como sede de la XVI edición de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz. La presidenta de la CCB, la exministra Mónica de Greiff, ha declarado que empezaron a pensar en convertirse en el sitio de la reunión –y se lo propusieron al Secretariado de la Cumbre Mundial– cuando fue evidente que los esfuerzos del Gobierno y de las Farc por llegar a un acuerdo de paz estaban dando frutos.



El resultado es una reunión enorme, que se llevará a cabo desde hoy hasta el domingo, como una conmemoración del empeño de paz que suele ponerse en marcha cuando las sociedades recobran su vocación por la democracia; una celebración, en estos días de tanta incertidumbre, de la aspiración humana a convivir con sus congéneres.



Estarán de visita en Bogotá 31 ganadores del Nobel de Paz que han conseguido librar a sus países, a sus comunidades, de la mentalidad de la guerra, de la sensación de que no es posible sobreponerse a las lógicas de la violencia. Se encontrarán, entre otros, el norteamericano Jimmy Carter, el ruso Mijaíl Gorbachov, el costarricense Óscar Arias, el polaco Lech Walesa, el irlandés David Trimble, la yemení Tawakkul Karman, la guatemalteca Rigoberta Men-chú y el sudafricano Frederik de Klerk. Por una vez, todos estos defensores de los acuerdos de paz no serán la excepción, sino la regla.



La Cumbre Mundial le servirá a la ciudad de Bogotá, pues le quedarán unos 250 millones de dólares en los servicios que se prestarán, pero sobre todo le servirá al país para recordar que la reconciliación no es una abstracción, sino una manera de hacer política y un camino seguro hacia el desarrollo. Habrá que estar atento a las intervenciones de los galardonados, pero cabe esperar un foro lleno de conversaciones e historias que reafirmen a Colombia en el camino de la paz.



