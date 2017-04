Por un centro renovado

Con el inicio de trabajos para el segundo tramo de la peatonalización de la carrera 7.ª –vía insigne de la capital– y el anuncio de que en las próximas horas quedará rehabilitado el corredor ambiental de la avenida Jiménez, Bogotá avanza otro peldaño en la consolidación de su centro urbano.

La primera etapa demostró que sí es posible apostar por espacios públicos dignos para las personas, particularmente cuando estos son visitados por no menos de dos millones de seres al día. Y si a esto se suman un buen cuidado, seguridad, iluminación y actividades que no riñan con el entorno, bien vale la pena que su recuperación y embellecimiento se extiendan.



El tramo que comenzó a ser intervenido irá desde el parque Bicentenario hasta la calle 19; posteriormente, alcanzará la avenida Jiménez para conectar con el ya existente y finalizará con otro tramo entre el Capitolio Nacional y la calle 7.ª. Las obras concluirán en el 2019 y tendrán un costo de 40.000 millones de pesos.

Lo que sigue ahora es el compromiso de autoridades y contratistas para que los trabajos no sufran los traspiés iniciales (incumplimientos, por ejemplo) y que no se afecte la labor de los comerciantes ni de los visitantes. Se entiende que se trata de una intervención compleja y que, por consiguiente, requiere de una veeduría permanente.



A la administración pasada se le abona el arranque de dicha iniciativa, y está bien que la actual la continúe, por el bien de la ciudad y de sus habitantes. El centro de las ciudades es, hoy por hoy, patrimonio cada vez más valorado y, por tanto, todo lo que se haga por su recuperación y embellecimiento debe ser respaldado. Y el de Bogotá no solo cuenta con bienes históricos invaluables, sino que es eje importante del poder político, económico y educativo del país.



Dicho esto, no se deben descuidar otros frentes que angustian a sus visitantes; entre ellos, la inseguridad, el caos de las ventas informales y el deterioro de andenes y fachadas. En buena hora ha sido creada la gerencia para el centro de Bogotá, y eso solo debería ser prenda de garantía. Que se vea.



