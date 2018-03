¿Por qué es tan difícil?

En las últimas cuatro décadas no ha habido tema más diagnosticado en materia territorial que el futuro de la Sabana y su relación con Bogotá. Hablamos de una veintena de municipios y su interdependencia con la capital del país. Juntos alcanzan una población de 10 millones de habitantes (la sexta más grande de América Latina), generan el 30 % del PIB nacional, y el 34 % de las empresas (29 % en Bogotá y 4,5 en Cundinamarca) se concentran en este territorio. Es el epicentro de la actividad financiera, inmobiliaria, de comercio, transporte y telecomunicaciones.

Además de su potencial económico, Bogotá y la Sabana comparten un mismo ecosistema, lo que les ha permitido, entre otras cosas, proveerse de agua pese a las dificultades que ello implica, cosechar alimentos y desarrollar actividades pecuarias. No obstante, la región ha experimentado en los últimos 30 años cambios drásticos en su estructura urbana y rural. Entre los años 2000 y 2010, el perímetro urbano de Funza, Mosquera, Cota y Tocancipá se multiplicó casi que por cuatro; los procesos migratorios han llevado a que hoy, menos del 50 % de los habitantes de Sabana Centro sean oriundos de allí y el 33 % provengan de Bogotá, según la encuesta reciente de Sabana Centro Cómo Vamos (SCCV). Ese mismo estudio advierte de graves problemas en movilidad, vivienda, inseguridad, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, amén de problemas de corrupción.



No quiere decir esto que en otras capitales del país la situación sea distinta. Roces parecidos han existido entre Barranquilla y Soledad, en Atlántico, y solo hace poco lograron superarse las diferencias entre Medellín y Envigado para que este último fuera parte del club de diez municipios que integran el valle de Aburrá, con más de 3 millones de habitantes. Y aunque Bucaramanga consiguió integrar su territorio junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta, las tensiones han sido evidentes a la hora de sacar adelante proyectos comunes, dadas las distintas miradas que surgen en cada proceso.



Superar las barreras que hoy afronta la sabana de Bogotá, máxime cuando se ha dado una dinámica de conurbación de enorme complejidad, no es fácil. La salida lógica –según recomiendan expertos en la materia– es un acuerdo sobre cuestiones esenciales que beneficien a la región a través de una entidad territorial común. Infortunadamente, ello no ha sido posible aunque se han planteado innumerables propuestas, desde el diseño de una autoridad metropolitana hasta proyectos de reforma constitucional en el mismo sentido, decenas de estudios, misiones especiales y planes maestros sin resultados tangibles.



La fundación ProBogotá plantea ahora, vía otra reforma constitucional, la creación de una región metropolitana para la sabana de Bogotá, que estaría integrada inicialmente por 11 municipios vecinos a la capital, sin que esto signifique perder autonomía ni lazos históricos o culturales. Por el contrario: de lo que se trata es de atender de manera más eficaz los problemas que las aquejan. Más que una fusión, se trata de un convenio en el que se transfieren competencias y recursos para su funcionamiento.



El alcalde Enrique Peñalosa, por su parte, sugirió una fusión de municipios capaz de interlocutar con Bogotá. Pero advirtió que esa combinación debe darse sobre la base de que los más ricos y con menos necesidades ayuden a los más pobres, que no generan tantos recursos como gastos. Para reforzar su tesis, el mandatario alude a lo que hoy sucede con las localidades más pobres de Bogotá, que perviven gracias a los tributos pagados por las localidades más ricas. Suena lógico, aunque la forma como el mandatario esbozó su iniciativa terminó generando una polémica innecesaria y revivió el coco de la anexión de municipios, tal y como sucedió en 1954 con Rojas Pinilla.



Ahora bien, cuando se escuchan las distintas posiciones es indudable que a todos les asiste parte de razón. Los propios gobernantes locales han hablado abiertamente de las barreras que subsisten entre ellos, sin desconocer avances como los comités regionales, pero son conscientes de que se necesita una autoridad supramunicipal, libre de toda sospecha, que dé aliento a una región más dinámica y próspera.



¿Por qué, entonces, es tan difícil ponerse de acuerdo? La explicación es simple: el egocentrismo político. El temor a perder poder, influencia y capacidad de decisión pesan más que el bienestar común. Y es allí donde unos y otros se equivocan. Si fuera dable superar esta percepción y ver con grandeza el enorme impacto que una región metropolitana traería, no estaríamos discutiendo por enésima vez el asunto. Pero, mientras esa siga siendo la actitud, problemas de enorme impacto como la descontaminación del río, la movilidad, el recurso hídrico, la disposición de basuras o el uso del suelo seguirán amenazando la convivencia ya no de unos pocos, sino de todos.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com