Pólvora: último llamado

Resulta increíble que una vez más sea necesario referirse a los niños quemados por la pólvora en las fiestas de fin de año, como si fuera una macabra tradición colombiana.

Hasta este viernes se hablaba de 411 quemados en todo el país. Se decía de aumentos, con respecto a la cifra del año pasado, en lugares como Bolívar, Cauca y Santander. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha reportado que tres de los niños quemados han sufrido amputaciones. Se ha hablado de una disminución del 11 por ciento en los casos comparados con los del 2016. Pero citar estadísticas parece inútil, y retratar las vidas truncadas por la pólvora no parece conmover a nadie porque todos los años se hace necesario escribir estas notas con vocación de ruego para reclamarles a los colombianos que no caigan en la tentación de la pólvora.



Suele nuestra sociedad ser condescendiente con lo que entre risas se llama ‘nuestra idiosincrasia’. Sigue celebrándose la llamada ‘malicia indígena’ y conmemorándose ‘la colombianidad’ como valores y como licencias para despreciar las normas. Siguen heredándose costumbres absurdas, como esta de la pólvora en diciembre en manos inexpertas, con resignación feliz: ‘así somos’. Pero no puede ser que los quemados, los padres heridos y los hijos amputados hagan parte de las navidades colombianas.



Dice el ICBF que esta Navidad, solo en Bogotá, hubo 63 reportes de lesiones por pólvora: 21 menores de edad. Pero no lo dice para seguir constatando una tragedia –que, como todas, parece inevitable–, sino para anticiparse a lo que va a suceder este fin de semana. “Se nos viene la fecha más compleja del país: el 31 de diciembre”, dijo la directora del Instituto, Karen Abudinen, en una rueda de prensa en la capital. Quería advertir que hoy y mañana cientos de colombianos pueden quedar marcados para siempre con la excusa de que así hemos sido, así somos y así vamos a ser. Hay que hacer todo lo posible para que ello no ocurra más.



