Editorial: Otro año de pasión

Si en un terreno será titánica la tarea de conseguir en el 2017 un mejor balance que el del 2016, es en el del deporte. Las conquistas de los representantes del país en el año que acaba de terminar fueron, como ya se comentó, apoteósicas: desde las medallas olímpicas hasta la Vuelta a España, pasando por la Copa Libertadores.



En un año en el que son menos las grandes citas internacionales, toda vez que no habrá ni Mundial de fútbol ni Juegos Olímpicos (en lo correspondiente al ciclo olímpico, en el 2017 tendrán lugar los Bolivarianos de Santa Marta, en noviembre), merman, como es natural, las posibilidades de un mejor desempeño. O quizás al verlo así, tal escenario entra a depender más de un puñado de logros de enorme trascendencia en las competiciones que son de carácter anual.



Aquí es donde surge el anhelo de que este año veamos de nuevo a un colombiano vestido con el amarillo que identifica al líder del Tour de Francia. Y, en lo posible, llegando con la ansiada prenda a los Campos Elíseos, en París. Por supuesto, el nombre que viene a la cabeza al describir semejante ilusión es del de Nairo Quintana.



El gran pedalista de Cómbita tiene una vez más la máxima cita del calendario ciclístico como su gran objetivo. Un recorrido con pocos kilómetros contra el cronometro es visto por muchos como un factor clave para que esta sea la vencida, luego de tres participaciones en las cuales ha terminado siempre en el podio, dos en el segundo escalón, una en el tercero.



El Giro de Italia y la Vuelta a España también prometen renovar las alegrías del 2016, tarea que recaerá sobre los hombros de Rigoberto Urán, Esteban Chaves, Fernando Gaviria y Miguel Ángel López, entre muchos otros ciclistas.

Y si Quintana empieza a ver a los astros alinearse, lo contrario ocurre en el fútbol, en el cual será necesario replantear varios pilares del trabajo de Néstor Pékerman para poder celebrar, al concluir el año, la clasificación a Rusia 2018. No es el momento, hay que decirlo, de cambiar el timonel del barco, pero sí urge una revisión y puesta a punto de sus motores.



A nivel de clubes, el listón quedó muy alto, gracias a lo hecho por Atlético Nacional en la Copa Libertadores. El equipo verde, Independiente Medellín, Santa Fe, Millonarios y Atlético Junior tienen la misión de evitar que dicho trofeo abandone nuestras fronteras. Estos oncenos generarán la misma atención entre los fanáticos que los colombianos miembros de equipos extranjeros, en particular aquellos que disputarán la Champions League. Y si en este renglón se hicieron votos el 31 de diciembre para la consolidación definitiva de James Rodríguez en el Real Madrid, estos empezaron a concretarse esta semana; falta que su rendimiento continúe en línea ascendente.



Es imposible, por último, pasar por alto a figuras que ejercen hegemonía internacional en otras disciplinas como Caterine Ibargüen y Mariana Pajón. Una tendrá su desafío en la Liga de Diamante, donde buscará imponerse por cuarto año consecutivo en el salto triple, y la otra en el Mundial de BMX, por celebrarse en julio. Ambas deberán ratificar que son las mejores del planeta. Una chapa que cada vez comparten más compatriotas, cantidad que, esperamos, aumente en el 2017.



editorial@eltiempo.com