Otra mirada prudente

Si hay algo favorable para una sociedad es que sus organismos de control y los que representan a la comunidad actúen de manera efectiva y en beneficio de toda la población. Por eso es de aplaudir que la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Contraloría General de la República (CGR) y la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) tengan como prioridad la vigilancia de los actores encargados que conforman el sistema sanitario nacional.

Pero ello no impide detenerse en los últimos informes y solicitudes de los tres organismos relacionados con la EPS Medimás, que, por impactar sobre 4,2 millones de personas y en la estructura general del sistema de salud, ameritan una segunda mirada para prevenir decisiones apresuradas que podrían resultar peor que los males que se quieren tratar.



Claro, toda sombra de duda acerca de la conformación accionaria de esta EPS y sus conflictos internos debe aclararse ante el país, lo mismo que todo vestigio de corrupción. No obstante, pedir la intervención y potencial liquidación de una empresa que ha contado con la vigilancia permanente de dichos entes de control, incluso antes, y se halla hoy bajo vigilancia especial de la SNS no deja de ser preocupante, dado el impacto que ello tendría en sus usuarios y en los cimientos del frágil sistema de salud.

Por eso no sobraría una nueva revisión de algunos elementos verificables que por tener carácter oficial rebatirían los argumentos expuestos por la PGN y la Contraloría para considerar a Medimás una entidad inviable, sin desconocer sus grandes y numerosos problemas, que, en rigor, no son diferentes de los que enfrentan todas las EPS del país.



Por ejemplo, para reclamar beneficios, los colombianos le interponen al sector salud 2,7 tutelas por cada diez mil usuarios, mientras que para Medimás, con corte al 30 de abril del 2018, este indicador es apenas de 1,27 por cada diez mil usuarios.



Llama la atención que a Medimás se la acuse de violar los topes de la integración vertical y privilegiar pagos a algunas clínicas y hospitales de dicha red, cuando en esta empresa no se puede configurar tal integración por carecer de red de prestación propia. También hay que verificar el nivel de gastos administrativos, que, según sus estados contables a 31 de diciembre de 2017, fueron del 7,8 por ciento y en abril de este año, del 7,6 por ciento, y no estuvieron por encima de 10 por ciento, como se informó.



En el mismo sentido, no está de más decir que el informe a la Contraloría, si bien llama la atención en algunos asuntos administrativos referentes a la legalización de anticipos y a la documentación adecuada de los contratos —lo cual es común en todo el sector—, no contiene hallazgos fiscales, lo que en realidad no configura una evidencia de corrupción.



No se trata de desconocer el gran valor que tienen estas investigaciones, y menos de defender a una empresa que de no contar con los requisitos necesarios para garantizar la atención de su población tendría que apartarse del sector, sino de atenuar la incertidumbre y el temor que generan anuncios como el de una nueva intervención o la desaparición de una EPS de la cual dependen miles de usuarios y enfermos que esperan o reciben tratamientos médicos. Entonces, bien vale —insistimos— otra mirada prudente a este caso.



